Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Sworen Verkehrsunfall op A7

Bi en Verkehrsunfall op de A7 in Höögde Stellingen, dor is en 80 Johr olen Mann bi sturven. Bi sien Auto is woll en Riepen platzt. De Wagen is in't Schlingern kamen un hett sik överslaan. Dorbi is de Mann ut dat Auto slüdert un vun sien egen Wagen överrullt worrn. He is noch an de Unfallsteed dootbleven. // Stand 15.08.2022, Kl. 9:30

