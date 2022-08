Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt mit Sünnschien an, later kaamt noch poor Wulken op uns to un denn kann’t ok mal düchtig pladdern. Villicht is sogor en Dunnerslag mit dorbi, man köhl warrt dat woll liekers nich. De Temperaturen kladdert noch op bet to 31 Graad rop. Also Dampsauna free Huus.

Morgen wesselt sik Sünn un Wulken jümmer wedder af, kann ok mal de een oder anner Schuer kamen un dat warrt al wedder warm. Bet to 32 Graad kriegt wi denn. // Stand: 15.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch