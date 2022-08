Stand: 12.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Maleschen bi de S-Bahn

Lüüd, de mit de S-Bahn in den Hamborger Süden ünnerwegens sünd, de bruukt siet Maandag düsse Week veel Gedüer. En Laster weer an de S-Bahn-Statschoon Elvbrüchen anfungen to brennen un ünner en Gleisbrüch utbrennt. För en Tietlang kunnen keen Töög mehr fohren. En Gleis is sogor noch bet tokamen Week sparrt. Solang köönt de Bahnen S3 un S31 twüschen Hammerbrook un Willemsborg nich na Plaan fohren.

