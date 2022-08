Stand: 12.08.2022 09:30 Uhr Gifft dat Geld för’n HSV?

De HSV bruukt Geld – un de Ünnernehmer Klaus-Michael Kühne büdd den Vereen 120 Millionen Euro an. Man dat deit he nich ahn Wenn un Aver. De Vereen müss sien Mehrheitsverhältnissen ännern, dat Kühne mehr Andelen kriegen kann. Un he will mitsnacken, wenn dat dorüm geiht, wokeen in’n Vörstand un in’n Opsichtsraat vun’n HSV sitten schall. Bekrittelt warrt de Vörslääg vun Liddmaten ut den Vereen – un de müssen mit en Dreeviddelmehrheit Ja to de Plaans seggen.

