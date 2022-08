Stand: 12.08.2022 09:30 Uhr Schröder verklaagt Bunnsdag

De fröhere Kanzler Gerhard Schröder verklaagt den Bunnsdag – un maakt sik so för sien Sonderrechten stark. Schröder will sien Ooltkanzler-Büro un sien Anstellten wedder trüchhebben, see sien Afkaat. In’t Fröhjohr harr de Huushooltutschuss fastleggt: Schröder hett keen Anrecht mehr op sien Büro un sien Mitarbeiders. He kriggt ja böös Wind vun vörn vunwegen sien Neegde na Russland. Man dat is nich as Grund nöömt worrn, woso em sien Sonderrechten wegnahmen worrn sünd. De Ex-Kanzler nimmt keen Plichten ut dat Amt mehr wohr, hett dat heten.

