Stand: 12.08.2022 09:30 Uhr Fachlüüd fehlt

De Wirtschop geiht dat nich goot, dat gifft to wenig Fachlüüd – nu liggt ne’e Tallen vun Wirtschops-Forschers op’n Disch. In Düütschland fehlt mehr as en halve Million Fachlüüd, see dat Institut vun de düütsche Wirtschop. Teemlich keddelig süht dat bi de Soziaalarbeit ut, so as in Jugend- oder Olenheime un bi de Suchtberaden, wo goot 20.000 Steden nich besett warrn könnt.

/ Stand: 12.08.2022, Klock 9:30

