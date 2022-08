Stand: 11.08.2022 09:30 Uhr Keen Kohle mehr ut Russland

Siet Middernacht dröövt de EU-Staten keen Kohle mehr ut Russland to sik rinhalen. Man Fachlüüd nehmt dat locker. Se meent, dor is op'n Weltmarkt noog Kohle för all dor. Op de Kunferenz in Kopenhagen besnackt se vundaag, woans de Westen de Ukraine na den russ'schen Angreep wieder hölpen kann. Dorbi geiht dat sünnerlich üm Hölp för dat Militär un dat Tolevern vun Wapen. // Stand 11.08.2022, Kl. 9:30

