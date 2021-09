Reeperbahn Festival: NDR.de zeigt Konzerte im Video-Stream Stand: 16.09.2021 09:30 Uhr Musik satt beim Reeperbahn Festival 2021: Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de in Zusammenarbeit mit ARTE viele Auftritte im Livestream. Darunter sind Highlights wie Joy Denalane, Jupiter Jones oder Bruckner.

Insgesamt bietet das Reeperbahn Festival rund 300 Konzerte, darunter sind Auftritte von 80 "Neuzugängen", die zum ersten Mal aufspielen. Wer nicht live dabei sein kann, kann viele Konzerte bequem zuhause online im Stream verfolgen. Die Videos gibt es anschließend auch bis zu 90 Tage on-Demand.

Opening-Show mit Soulqueen Joy Denalane

Zum Auftakt überträgt NDR.de am Mittwochabend die große Opening-Show mit Joy Denalane aus dem Operettenhaus. Darüber hinaus gibt es an vier Tagen Auftritte von der ARTE Concert Stage und der Fritz Bühne im Festival Village auf dem Heiligengeistfeld zu sehen und hören. Der Fokus des Livestream-Angebotes liegt auf deutschen und europäischen Künstler*innen. Dazu gehören etwa die wiedervereinigten Indie-Punks Muff Potter, Rapper Mavi Phoenix, Hip-Hopperin Rote Mütze Raphi oder Songwriter*innen wie Antje Schomaker und Balbina, die Retro-Rock Institution Kadavar sowie Indie-Pop-Bands wie Jupiter Jones, Jeremias, Weval II und Bruckner.

Anchor Music Award - Musikpreis für den Nachwuchs

Am Festival-Samstag, 25. September, kürt die Jury um Präsident Tony Visconti im St. Pauli Theater den beziehungsweise die Gewinnerin oder den Gewinner des Anchor-Reeperbahn Festival International Music Award. Neben dem Musikproduzenten sitzt auch Tom Odell in der Jury, der das Hamburger Festival erstmals beehrt. Zu den nominierten Künstlerinnen gehören unter anderem die Sängerin May The Muse aus Deutschland und die Songwriterin OSKA aus Österreich. NDR.de überträgt auch dieses Event im Livestream.

Inside Reeperbahn Festival - Blog auf NDR.de

Seit Jahren ist Musikjournalist Matthes Köppinghoff ein aufmerksamer Beobachter des Hamburger Clubfestivals. Im Festival-Blog berichtet er auf NDR.de von seinen Entdeckungen und Erfahrungen. Dazu gehören natürlich auch kleine und große Musikperlen.

