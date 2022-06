Gianna Nannini rockt den Hamburger Stadtpark Stand: 16.06.2022 14:54 Uhr "Bello e impossibile" - diesen Super-Italo-Hit aus dem Jahr 1986 können alle mitsingen - zumindest den Refrain. Gianna Nannini, DIE italienische Rockikone, hat gestern Abend im ausverkauften Stadtpark gespielt.

Dass diese Frau am 14. Juni 68 Jahre alt wurde, kann man kaum glauben. Was bedeuten ihr Geburtstage? "Ehrlich gesagt, gehen sie mir ziemlich sonstwo vorbei", sagt Gianna Nannini. "Ich mag die Geburtstage der anderen lieber. Aber ich bin sehr glücklich, in Hamburg zu sein, denn in dieser Stadt hat mein Rockleben begonnen. Hier, 1981, in der Hamburger Markthalle, ging es los."

Seitdem hat die nur 1,60 Meter große Italienerin alles geschafft: unzählige Gold- und Platin-Auszeichnungen, wochenlange Chart-Erfolge - und das über 40 Jahre lang. "In einem Rockleben geht man vor allem viele Risiken ein", erzählt die Sängerin. "Es ist nicht bequem oder einfach. Man muss viele Konventionen umgehen und natürlich ist es auch nicht immer nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll - früher vielleicht etwas mehr davon, aber heute passt es nicht mehr so.

In über 40 Jahren ist sich "La Nannini" immer treu geblieben: Rock, so schnörkellos wie möglich. Ihre Wurzeln liegen ganz klar in Italien - die Kultur und die Sprache trägt sie immer in sich: "In einer anderen Sprache zu singen, ist sehr schwierig, denn man kann einfach nicht die selben Gefühle ausdrücken", erklärt sie. "Man hat nicht die selben Wörter, nicht den selben Hintergrund, um eine Geschichte zu erzählen. Ich singe lieber in der Sprache, in die ich reingeboren wurde." Bereuen tut sie nichts, sagt sie, und ihrem jüngeren Ich würde sie sagen: mach alles genauso!

