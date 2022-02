Eventim in der Kritik wegen Ticket-Rückerstattungen Stand: 09.02.2022 11:30 Uhr Seit Beginn der Pandemie wurden viele Veranstaltungen verschoben und schließlich abgesagt. Der Ticketvermittler Eventim erstattet die Ticketpreise - nicht aber die Bearbeitungsgebühr. Ist das rechtens? Beitrag anhören 3 Min

Nicolas Lieven aus der NDR Info-Wirtschaftsredaktion: Einige Veranstaltungen werden nun doch nicht nachgeholt. Aber das komplette Geld gibt es trotzdem nicht zurück?

Nicolas Lieven: Nein, und das ist tatsächlich ein sehr großes Ärgernis. Die Beschwerden bei den Verbraucherzentralen häufen sich. Im Fokus steht Eventim, der Marktführer bei der Ticketvermittlung - aus folgendem Grund: Manche haben zum Teil Jahre auf Veranstaltungen gewartet, weil sie wegen Corona immer wieder verschoben werden mussten. Jetzt aber sind einige Veranstaltungen abgesagt worden. Nun bekommen die Menschen zwar die Ticketpreise zurückerstattet, nicht aber die Vermittlungsgebühr. Da sprechen wir zwischen sechs und 15 Prozent des Ticketpreises. Das können mal sieben Euro sein - es gibt aber auch Fälle, bei denen das 40 Euro pro Ticket ausgemacht hat und mehr.

Wie viele Menschen betrifft das?

Nicolas Lieven: Das ist ganz schwer zu sagen. Die Verbraucherzentralen sagen, es gibt massenweise Anfragen und Beschwerden. Ich habe bei Eventim nachgehakt. Dort hieß es dann: "Es handelt sich um einige wenige Einzelfälle und daher um kein relevantes finanzielles Volumen." Das sehen viele Menschen ein wenig anders, weil es für viele um viel Geld geht und es sind nicht nur "einige wenige". Da muss man sich natürlich klar machen, dass pro Konzert mehrere Tausend Menschen betroffen sein können. Johannes Oerding ist zum Beispiel abgesagt worden, "Faith No More", Rae Garvey, Tim Bendzko - das ist jetzt mal nur die Pop-Ecke. Wir sprechen hier über die Barclay-Card-Arena in Hamburg mit Platz für bis zu 15.000 Menschen. Auffallend war bei meiner Nachfrage, dass es seitens Eventim hieß, es ginge um einige wenige Einzelfälle. Ich kenne aber auch Kundenmails, da ist die Rede von sehr hohen Rückläuferzahlen. Aber wegen der unverändert dramatischen Situation würden weiterhin nur Ticketpreis erstattet.

Und wie ist die Rechtslage?

Nicolas Lieven: Die Rechtslage ist nicht ganz klar. Jedenfalls wird sie unterschiedlich beurteilt. Eventim sagt: Wir haben unseren Job einwandfrei erledigt. Wir haben gebucht, wir haben versendet. Und die Verbraucherzentrale NRW, die federführend in dem Fall ist, sagt: So geht es nicht. Die berufen sich auf ein Urteil am Landgericht München. Demnach kann man die Erstattung nicht pauschal ablehnen, schon gar nicht, wenn Eventim vom Veranstalter mit der Rückabwicklung beauftragt wurde. Nun haben die Verbraucherschützer ein entsprechendes Musterschreiben auf ihrer Website veröffentlicht. Das soll man ausfüllen und an Eventim schicken.

Und dann?

Nicolas Lieven: Warten! Dann passiert wahrscheinlich erst einmal gar nicht so viel, denn wie gesagt: Eventim sieht sich im Recht und erklärt, das Urteil sei nicht rechtskräftig. Außerdem ist Eventim der Auffassung, dass eigentlich der Veranstalter in der Pflicht sei. Und selbst die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sagt: Wenn Eventim nicht reagiert, soll man sich an den Veranstalter wenden. Doch auch dort gibt es Fälle, bei denen der Veranstalter sagt, wir sind doch nicht zuständig. Das ist nicht unsere Gebühr, sondern die vom Ticket-Vermarkter. Natürlich kann man klagen, aber selbst Verbraucherschützer sagen, Eventim sei wahrscheinlich nicht der richtige Gegner. Und sind wir ehrlich: Wegen 30, 40 oder auch 100 Euro zieht man nicht unbedingt vor Gericht.

Das heißt, am Ende bleiben die Kund*innen auf den Kosten sitzen?

Nicolas Lieven: Genauso sieht es aus. Die Kunden werden zum Ping-Pong-Ball zwischen Veranstalter und Ticketvermarkter. Das ist umso ärgerlicher, denn wenn sie nicht geduldig gewartet, sondern einen Gutschein eingefordert hätten - das war für Ticketkäufe vor dem 8. März 2020 möglich - wären sämtliche Kosten drin gewesen, inklusive Vorverkaufsgebühren. Unterm Strich muss man sagen: Für einige Kunden ist das sicherlich in Ordnung, die sagen, wir unterstützen die Veranstaltungsbranche, andere würden das sicherlich nicht mehr so machen.

Das Gespräch führte Stefan Schlag, NDR Info.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 09.02.2022 | 06:30 Uhr