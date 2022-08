M'era Luna 2022: Der Auftritt von Lacrimas Profundere Stand: 19.08.2022 15:26 Uhr Vom 6. und 7. August 2022 fand das M’era Luna Festival wieder mit Publikum statt. NDR.de und ARTE übertrugen zahlreiche Acts im Videostream. Alle Auftritte gibt es im Anschluss als Video on demand.

Mit Lacrimas Profundere gab es feinsten Dark Rock auf dem M’era Luna 2022. Julian Larre ist ein wahres Energiebündel. Zu Songs wie "Like screams in empty halls" und "Remembrance Song" wirbelte er über die Bühne und machte beeindruckende Luftsprünge. Der Sänger sprang bei "The Letter" von der Bühne, um mitten unter seinen Fans zu sein. Das Publikum teilte sich und bot ihm so einen Laufsteg für seinen "Spaziergang". Ein sehenswertes Konzert!

<iframe allowfullscreen="true" style="transition-duration:0;transition-property:no;margin:0 auto;position:relative;display:block;background-color:#000000;" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="100%" src="https://www.arte.tv/player/v7/index.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv2%2Fconfig%2Fde%2F109267-006-A&lang=de&autoplay=true&mute=0&previewData=%7B%22title%22%3A%22Lacrimas%20Profundere%22%2C%22subtitle%22%3A%22M%E2%80%99era%20Luna%20Festival%202022%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FD9V68e4xmMzoAJ8umSoJJ7%2F940x530%22%7D"></iframe>

