M'era Luna 2022: Lacrimas Profundere Stand: 07.08.2022 15:49 Uhr Vom 6. und 7. August 2022 fand das M’era Luna Festival wieder mit Publikum statt. NDR.de und ARTE übertrugen zahlreiche Acts im Videostream. Alle Auftritte gibt es im Anschluss als Video on demand.

Lacrimas Profundere bedeutet "Tränen vergießen" - die Band aus dem bayerischen Waging am See liefert mit ihren düsteren und melancholischen Songs den authentischen Soundtrack für einen Spaziergang bei tiefschwarzer Nacht oder für eine Zusammenkunft im verlassenen Haus am Ende eines Dorfes. Die Instrumentation von Lacrimas Profundere ist episch, die Stimme des Leadsängers Julian Larre einmalig und unvergleichlich einschneidend.

