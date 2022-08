Sensationeller Abschluss des SHMF mit "Porgy and Bess" Stand: 28.08.2022 14:36 Uhr Mit Standing Ovations für George Gershwins Oper "Porgy and Bess" unter der Leitung von Alan Gilbert wurde gestern Abend das diesjährige Schleswig-Holstein Musik Festival in Kiel beendet. Beitrag anhören 3 Min

von Doreen Pelz

Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern war schon im Vorfeld klar: Das wird ein ganz besonderer Abend! Denn neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester waren hochkarätige Sängerinnen und Sänger angekündigt, die zuletzt in der Metropolitan Opera in New York in den Rollen von Bess, Porgy, Clara und co. umjubelt wurden. Und die Stimmgewalt von Golda Schultz als Clara oder Morris Robinson als Porgy hat das Publikum von der erste Sekunde an mitgerissen: "Ganz fantastisch war der Bass von Porgy, weil er einen großen Stimmumfang hat und sehr genau und gut singt - ohne Anstrengung. Das geht einem durch bis auf die Seele“, findet ein Zuschauer.

Bekannte Jazzhits aus "Porgy and Bess" von George Gershwin

Natürlich macht es die Komposition von Gershwin selbst einem nicht so regelmäßigen Opernbesucher leicht. Viele Stücke wie "Summertime", "I Loves You, Porgy" oder "I Got Plenty o’ Nuttin" wurden von Jazzmusikern aufgegriffen und so noch populärer gemacht.

"Viele kennen diese großen Nummern, wissen vielleicht nicht, wie sie heißen, aber haben sie schon einmal gehört. Und so sind sie leicht zugänglich und leicht zu verstehen. Deswegen kommen sie beim Publikum auch so gut an", erklärt die Sopranistin und Bess-Darstellerin Elizabeth Llewellyn - und es stimmt: Die Geschichte des Liebespaares Porgy und Bess im Armenviertel von Charleston erzählt sich trotz englischem Text fast von selbst.

Standing Ovations beim SHMF-Abschluss in Kiel mit Alan Gilbert

Auch wenn Szenenbild und Kulisse fehlen: Dafür hat das Publikum den vollen Blick auf das NDR Elbphilharmonie Orchester und das NDR Vokalensemble unter Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert. "Ich fand Alan Gilbert einfach wunderbar genial. Der hat manchmal so gelacht, wenn da irgendetwas geglückt ist!", meint eine Zuschauerin.

Mit einem kleinen Sprung auf seinem Podest wirft sich Gilbert in die letzten Takte der Gershwin-Oper. Das Publikum in der fast ausverkauften Arena in Kiel dankt es mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Ein sensationeller Abschluss des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 28.08.2022 | 14:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schleswig-Holstein Musik Festival