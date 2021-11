SHMF Chor: Vorsingen mit Lampenfieber-Coach Stand: 01.11.2021 13:00 Uhr Er ist fester Bestandteil des Schleswig-Holstein Musikfestivals (SHMF): der Schleswig-Holstein Festivalchor. Bis zu 100 Amateur- und Profi-Sängerinnen und -Sänger kommen dafür Jahr für Jahr zusammen.

von Anina Pommerenke

Gemeinsam erarbeiten sie bedeutende Werke der Chorliteratur unter der Leitung berühmter Dirigenten. Aktuell läuft das Vorsingen für den Festivalchor 2022. Vorsingen müssen alle neuen Anwärterinnen und Anwärter - und alle zwei Jahre müssen auch bewährte Chormitglieder zum Qualitätscheck sozusagen antanzen.

Sängerinnen und Sänger aus ganz Schleswig-Holstein

In den Gängen der Kieler Musikschule mischen sich Gesangsfetzen, mit dem Ticken von Metronomen und Klavierspiel. Nach und nach trudeln die Sängerinnen und Sänger ein. 25 singen am Sonntagnachmittag für den Festivalchor vor.

Zu ihnen gehört auch die 54 Jahre alte Flensburgerin Marion Delfs. "Wir sind alles Amateure, aber schon relativ gute Amateure, die viel Gesangserfahrung haben", sagt sie. "Wir haben alle Gesangsunterricht, entweder aktuell oder gehabt - und wir kommen aus den Chören aus ganz Schleswig-Holstein."

Obwohl sie schon jahrelang im Festivalchor singt und alle zwei Jahre wieder vorsingen muss, ist Marion Delfs kurz vor ihrem Einsatz doch sichtlich nervös. "So ein Casting ist für jüngere Menschen sicherlich normal", meint sie. "Ich bin ja nun auch schon etwas älter und bin das gar nicht mehr gewohnt. Das kostet Überwindung - jedes Mal wieder."

Lampenfieber-Coach Jörg Pütz soll den Stress verringern

Um die Sängerinnen und Sängern dabei an die Hand zu nehmen, steht ihnen in diesem Jahr zum ersten Mal ein Lampenfieber-Coach zu Seite. Wer möchte, kann vor der Prüfung eine halbe Stunde mit Jörg Pütz trainieren. Gegen Lampenfieber könne man jede Menge tun, sagt der studierte Psychologe. "Ich gucke zunächst: Welche Stressoren haben die Leute an Bord? Ich frage die Klienten: 'Wie machen Sie das, dass Sie sich so stressen?'", erzählt er. "Dann ist da erst mal Überraschung: 'Wieso, wie mache ich das?'. Genau, das machen nicht die anderen, das macht man selbst. Zum Beispiel durch so Sätze 'Ich will keine Fehler machen, ich will, dass es den Prüfern gefällt, was ich mache'".

Eine multisensorische Übung kann helfen

In der halben Stunde könne man zwar nicht die Ursachen der Nervosität bekämpfen, aber das Stresslevel doch deutlich reduzieren. Dafür zeigt Pütz unter anderem eine multisensorische Übung. "Man nimmt zwei Finger seiner zum Beispiel rechten Hand und klopft bestimmte Körperpunkte an anderen Hand, an den Fingern und dann im Gesicht ab, während man sich dem Belastenden stellt", erklärt Jörg Pütz. "Ich merke, die Angst ist ganz groß, auf einer Skala von 0 bis 10 zum Beispiel 8. Dann klopfe ich diese Stellen ab. Dann summt man noch, man zählt rückwärts, man dreht die Augen. Danach stellt sich meistens ein, dass dieser hohe Wert, der vorher beispielsweise auf 8 war, auf 4 runter gegangen ist."

Nach gut zehn Minuten hat der Chorleiter genug gehört

Für Marion Delfs beginnt währenddessen nebenan das Vorsingen. Nach gut zehn Minuten scheint Chorleiter Nicolas Fink genug gehört zu haben. "Jap! Das war absolut erfreulich, wir kennen uns schon länger", sagt er. "Wirklich viele werden von Jahr zu Jahr besser, das freut mich auch als Chordirektor, weil ich dann auch ein tolles Instrument habe, um damit zu arbeiten. Da wir vor allem romantische Musik singen, achte ich darauf, dass die Stimme sehr weich, sehr Oberton reich ist und sich gut mit den anderen Kolleginnen und Kollegen im Chorvermischt".

Marion Delfs ist zufrieden. "Ich bin erleichtert, fröhlich", sagt sie. "Das ist ein schönes Gefühl, wenn man es geschafft hat und wenn man das Gefühl hatte: Es war wirklich gut". Ob sie auch im kommenden Jahr wieder dabei ist beim Schleswig-Holstein Festivalchor, wird sie in drei bis vier Wochen erfahren.

