Festspiele MV zwischen Vorfreude und schleppendem Kartenverkauf Stand: 07.06.2022 16:27 Uhr Es ist eines der größten Klassikfestivals Deutschlands: Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern beginnen am 18. Juni. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie läuft der Kartenvorverkauf noch schleppend.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern werden am 18. Juni in der Neubrandenburger Konzertkirche mit der NDR Radiophilharmonie und dem Preisträger des Festspielsommers, dem Geiger Emmanuel Tjeknavorian, eröffnet. NDR Kultur überträgt das Konzert live.

Tjeknavorian spielt Sibelius zur Eröffnung

Unter anderem mit dem Violinkonzert von Jean Sibelius wird Tjeknavorian die diesjährige Festspielsaison eröffnen. "Das war ein großer Wunsch von mir. Ich sagte, wenn ich schon die Gelegenheit haben, die Festspiele mit Orchester zu eröffnen, dann muss ich mein Violinkonzert spielen, und das ist jenes von Jean Sibelius. Mit diesem Konzert habe ich meine Laufbahn gestartet und habe es in den vergangenen Jahren etwa 70 Mal öffentlich gespielt. Dieses Stück ist eine große Herzensangelegenheit von mir. Ich bin froh, es jetzt mit meinem Kollegen Andrew Manze zu spielen - einem ehemaligen Geiger."

Ob der kommenden Festspielsommer auch insgesamt ein toller wird, lässt sich derzeit allerdings noch nicht so einfach sagen, denn der Kartenvorverkauf lief diesmal eher schleppend, so Intendantin Ursula Haselböck: "Üblicherweise verkaufen wir fast 80 Prozent unserer Karten im November und Dezember. Das ist die klassische Vorverkaufszeit, wir nützen natürlich auch das Weihnachtsgeschäft. Natürlich hat das dieses Jahr nicht so funktioniert, es herrschte Lockdown im November und Dezember und natürlich kauft da keiner Karten im gewohnten Maße. Jetzt müssen wir genau diese Lücke aufholen."

Erst 50 Prozent der Karten verkauft

Mitte Mai lag diese Lücke noch bei rund 50 Prozent. Inzwischen konnten die Festspiele weitere Karten verkaufen, doch es bleibt die Ungewissheit, ob die Besucher wieder so zu den Konzerten zwischen Anklam und Zarrentin kommen werden, wie vor der Pandemie: "Ich darf, muss und kann sagen: Es gibt für alle Konzerte derzeit noch Karten. Selbst für die Superstars und die Highlights, die sonst sofort ausverkauft sind, gibt es noch Karten", berichtet Haselböck. "Also kommen Sie, Sie werden wunderbare Konzerte in Mecklenburg-Vorpommern erleben. Wir hoffen alle auf einen Sommer wie vor Corona."

24 Konzerte mit Preisträger Tjeknavorian

Auf solch eine Zeit zwischen Juni und September in Mecklenburg-Vorpommern freut sich auch der Preisträger des Festspielsommers, Emmanuel Tjeknavorian: "Ich mag, dass es in Mecklenburg-Vorpommern sehr herzlich zugeht. Wenn man dort ist, ist der Kontakt zum Team ein sehr netter, ein sehr freundlicher. Ich habe das Gefühl, man wird selbst als junger Künstler genauso behandelt wie ein arrivierter Altstar. Man fühlt sich in dieser Atmosphäre einfach wohl. Wenn man sich wohlfühlt, kommen die besten künstlerischen Ergebnisse." Und darauf darf sich das Publikum bei insgesamt 24 Konzerten mit dem Wiener Geiger in MV freuen.

