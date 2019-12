Stand: 17.12.2019 13:00 Uhr

Festspiele MV: Ursula Haselböck wird neue Intendantin von Axel Seitz

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bekommen erstmals in ihrer Geschichte eine Intendantin. Ursula Haselböck übernimmt die Führung des Klassikfestivals zum 1. September 2020. Die Personalie wurde am Dienstagmittag in Schwerin mitgeteilt.

Ursula Haselböck arbeitete in den vergangenen sechs Jahren als Dramaturgin am Konzerthaus Berlin. Die 38-Jährige stammt aus Wien. Zunächst studierte sie in den 90er-Jahren Cello, zudem Germanistik und Musikmanagement. Vor ihrer Zeit am Konzerthaus Berlin arbeitete Haselböck in Österreich bei den Neuberger Kulturtagen sowie beim Grafenegg Festival.

Ursula Haselböck löst Markus Fein ab

Die Wienerin folgt auf Markus Fein, der an die Alte Oper Frankfurt am Main wechselt. Der 48-Jährige war seit Anfang 2014 Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Mit Ursula Haselböck wird das Klassikfestival nun weiblicher und könnte eine österreichische Färbung erhalten.

Findungskommission wählte Haselböck aus

Die Musikmanagerin wurde in den vergangenen Wochen von einer Findungskommission ausgewählt. Zu dieser gehörten unter anderen der kaufmännische Direktor der Festspiele, Toni Berndt, Gründungsintendant Matthias von Hülsen, dessen Nachfolger, der heutige Intendant des Berliner Konzerthauses, Sebastian Nordmann, und die Festspielpreisträgerin Viviane Hagner.



Weitere Informationen Festspiele MV: Orte zum Klingen bringen Die Festspiele MV werden 2020 in rund 60 Orten gastieren. Mehr als 160 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Porträtkünstler ist der Litauer Martynas Levickis. mehr

