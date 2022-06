Lässt Tones And I den "Dance Monkey" frei? Stand: 05.06.2022 13:54 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Freud und Leid können manchmal auch in einer einzigen Person nah beieinander liegen. So auch bei Tones And I, die eigentlich Toni Watson heißt, und 1993 in Australien geboren wurde. 2019 gelang ihr mit "Dance Monkey" ein richtiger Welthit. Der Alternative-Popsong ließ viele Uralt-Rekorde zerschellen, erreichte die Chartspitzen von Skandinavien bis Südostasien, von Belgien bis Brasilien. Nur sie selbst kann "Dance Monkey" mittlerweile nicht mehr ausstehen. Das macht aber nichts - denn die ehemalige Straßenmusikerin ist auch mit anderen Titeln erfolgreich. "Ur So F**king Cool" wurde in Deutschland zum Radiohit. "Fly Away" erreichte weltweit Gold und Platin. Mal schauen, ob die Sängerin beim Hurricane doch noch auch ihren größten Hit auspackt.

Tones And I seht ihr im Videostream am Sonntag, den 19.06.2022 um 18.15 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 19.06.2022 | 18:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane