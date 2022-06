LP: Songs direkt aus der Seele Stand: 05.06.2022 11:10 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Laura Pergolizzi alias LP ist eine amerikanische Singer-Songwriterin, die schon einige Erfolge verbuchen konnte - und zwar für sich und für andere. Mit "Lost On You" landete sie 2015 weltweit einen Hit. Das Musikvideo zu ihrer Single wurde über 450 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Aber LP arbeitet auch für mehrere Musiker. Sie schrieb etwa für Rita Ora, Rihanna, die Backstreet Boys und Christina Aguilera. Und ihre Songs kommen dabei direkt aus ihrer Seele: "Wenn ich ans Mikrofon gehe und beginne zu singen, spüre ich diese direkte Linie von meinem Herzen zu meinem Mund", sagt die in Long Island geborene Sängerin.

LP seht ihr im Videostream am Freitag, den 17.06.2022 um 18.00 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 17.06.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane