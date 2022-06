Hurricane Festival 2022 - Die Konzertvideos on demand Stand: 19.06.2022 23:52 Uhr Zehntausende haben nach zwei Jahren Pause am Wochenende wieder auf dem Hurricane Festival gefeiert. ARTE und NDR.de haben gut 28 Stunden Musik gestreamt. Einige Konzerte gibt es jetzt als Video on demand.

Von Giant Rooks bis Tones And I: Drei Tage haben Musikfans beim Hurricane Festival in Scheeßel ihre Bands vor Ort oder im Stream erlebt. Wer die Auftritte verpasst hat, kann Konzerte on Demand nachschauen.

