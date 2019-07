Stand: 15.07.2019 15:15 Uhr

"Dörfer zeigen Kunst" mit Inklusionsprojekt von Thorsten Philipps

Die Ausstellungsreihe "Dörfer zeigen Kunst" hat in diesem Jahr auch ein Inklusionsprojekt. Im Kloster Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden Bilder von behinderten Künstlern ausgestellt. Das Projekt ist für die Teilnehmer Hobby und Medizin zugleich.

Daniel Essing zeigt stolz auf sein Bild: "Das ist von mir!", ruft er laut. Er hatte mit einem Spachtel und Acrylfarbe seine Idee von der Autobahn 21 umgesetzt. Blaue Fahrbahn, goldenes Kornfeld - fertig. "Bei Daniel hatte ich gleich gemerkt, dass er nicht mit dem Pinsel arbeiten will", erzählt die Hamburger Künstlerin Elga Voss, die die Menschen mit Behinderung vom Arche Hof Kneese (bei Gadebusch in Nordwestmecklenburg) schon seit drei Jahren künstlerisch ausbildet.

Damals hatte Voss selbst im Rahmen von "Dörfer zeigen Kunst" auf dem Arche Hof ausgestellt. "Da dachte ich: Warum malen sie nicht selbst und stellen dann aus?", beschreibt sie, wie es zu der Idee kam. Zusammen mit der Projektleiterin Regina Backhaus-Ohl und dem Leiter des Arche Hof Kneese Thies Merkel beschlossen sie dann, immer ein halbes Jahr vor dem Start der Vernissage zu malen.

Die heilende Kraft der Kunst

Die Hofbewohner fühlen sich nach Angaben von Thies Merkel als Künstlerinnen und Künstler ganz anders wahrgenommen und akzeptiert. "Jedes Mal, wenn Sie vom Malkursus vom Atelier von Elga Voss zurückgekommen sind, sah man ihnen das Glück im Gesicht an", sagt der Leiter des Arche Hof Kneese. "Auch wenn Sie vom NDR hier sind und Interesse für Ihre Bilder zeigen, macht sie das natürlich stolz und stark. Das alles sorgt dafür, dass sie mit ihren geistigen Behinderungen viel besser klarkommen."

Auch Regina Backhaus-Ohl, die mit den Hofbewohner sonst bastelt oder werkelt, findet, dass die 19 sich gesundheitlich besser entwickelt haben, aber auch künstlerisch: "Das ist eben auch das Spannende, dass man sieht, wie sie sich entwickeln", sagt sie. Und tatsächlich kann man auch Claus Ziolkowski und Elke Werner die Freude im Gesicht ablesen: "Wunderbar ist meine Rose geworden!", findet Claus Ziolkowski. Elke habe ihm aber auch toll geholfen, unterstreicht er.

Inklusionsprojekt von "Dörfer zeigen Kunst"

Auch die Organisatorin von "Dörfer zeigen Kunst" Susanne Raben-Johns schaut sich die Werke der Menschen mit Behinderungen im Kloster Zarrentin an: "Ich finde es einfach toll, was hier entstanden ist. Wir haben auch andere Projekte sowie Arbeiten von Flüchtlingen in Kittlitz und Groß Sarau, aber dies hier in dieser einzigartigen Klosteratmosphäre ist eine ganz besondere Ausstellung."

Zarrentin ist nur einer von insgesamt 19 Orten, in denen vom 20. Juli bis zum 11. August insgesamt mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler ausstellen. Im letzten Jahr kamen immerhin 7.500 Menschen zu den Ausstellungen - es werden nach Angaben von Raben-Johns von Jahr zu Jahr mehr Besucherinnen und Besucher. "Vielleicht liegt es auch daran, dass der Eintritt frei ist und die Orte neben der Ausstellung auch zu einem Ausflug einladen", bemerkt die Organisatorin von "Dörfer zeigen Kunst".

Bilder von Günter Grass

Neben dieser inklusiven Ausstellung gibt es auch viele Ausstellungen von Menschen ohne Behinderung. Beispielsweise von Thomas Biller in Bäk, der Frauenportraits als Fotografien ausstellt. In Behlendorf bei Lübeck sind Bilder und Aquarelle des verstorbenen Literaturnobelpreisträgers Günter Grass zu sehen. Raben-Johns bemerkt: "Bei uns gibt es kein Kuratorium, jeder ist frei - es muss nur genug Platz vorhanden sein."

