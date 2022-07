Saustarke Kunst: Schweinedame Pigcasso bekommt Ausstellung Stand: 04.07.2022 13:07 Uhr Die aus Südafrika stammende Schweinedame Pigcasso ist wohl das berühmteste malende Schwein der Welt. Jetzt hat es seine erste Ausstellung in Deutschland bekommen.

Das Museum "Dr. Wolfs Wunderkammer" in Hann. Münden zeigt bis zum 23. September die erste in Deutschland zu sehende Ausstellung des malenden Schweins Pigcasso. Die Bilder kann man am ehesten dem abstrakten Expressionismus zuordnen. Eines der Pigcasso-Werke ist im vergangenen Dezember für 26.000 Euro verkauft worden. Den Machern der Ausstellung, dem Museumsbesitzer Daniel Wolf und seiner Frau Sarah war wichtig, dass das ganze Spektrum der Werke des Hausschweins abgebildet wird. Es reicht von einfachen kaligrafischen Bildern bis hin zu Farbexplosionen, so Wolf.

Für die Eröffnung in Hann. Münden ist die südafrikanische Halterin des Tieres, Joanne Lefson, angereist - ohne Pigcasso. Die Hausschweindame ist aus Tierschutzgründen in Südafrika geblieben. Für die Besucher gibt es aber dennoch zahlreiche Utensilien zu erleben, mit denen Pigcasso ihre großen Gemälde auf die Leinwand bringt. Zusehen sind unter anderem originale Pinsel, die das Schwein zum Malen genutzt hat, oder auch echte Borsten des Tieres.

Ausstellung möchte an das Tierwohl erinnern

Mitte August werden die Bilder von Pigcasso ausgewechselt, damit mehr Gemälde gezeigt werden zu können. Mit gerade einmal 57 Quadratmeter ist die Ausstellungsfläche zu klein, um alle Werke ausstellen zu können. Die Schau mit dem Titel "OINK! Less Meat. More Wonder." will auf das Tierwohl aufmerksam machen. Von der Kunst der Schweinedame hat sich nach Angaben der Besitzerin Joanne Lefson schon ein Promi überzeugt: Der britische Naturforscher und Schriftsteller David Attenborough sei ein Käufer eines der Werke vom malenden Schwein, so Lefson.

