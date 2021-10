Peine: Menschenkette befördert 900 Gemälde durch Innenstadt Stand: 03.10.2021 13:06 Uhr Mehr als 100 Menschen bildeten in Peine eine Menschenkette, um rund 900 Kunstwerke durch die Innenstadt zu befördern. Es entstand eine 200 Meter lange, bewegte Kunstausstellung unter freiem Himmel.

von Daniel Frevel

Mehr als neun Jahre malte Britta Ahrens in ihrem geräumigen Atelier direkt am Markt über den Dächern von Peine. Die 57-Jährige ist in der Stadt bekannt - für ihre Kunst und ihre Energie. Sie ist nicht nur Malerin, sie arbeitet zusätzlich noch als Goldschmiedin und seit der Corona-Pandemie auch als Vollzeitkraft im Gesundheitsamt. Nun muss sie ihr geliebtes Atelier abgeben. Mit Pinseln, Leinwänden und Gemälden zog Ahrens am Sonnabend in ihr privates Wohnzimmer, was sie zu ihrem neuen Atelier umfunktionieren will.

Kunst in Bewegung

Von dem bevorstehenden Umzug ihres Ateliers hatte Ahrens befreundeten Künstlern des Vereins "Kunst im Peiner Land e.V" bei einem Glas Rotwein erzählt. "Und da haben wir gesagt, wieso ziehst Du nicht mit einer Menschenkette um. Dann machen wir Kunst in Bewegung - im wahrsten Sinne des Wortes", sagte Vereins-Mitglied Fritz Lutz. "Als die Idee auch noch am Morgen danach Bestand hatte, haben wir uns entschlossen, das wirklich zu machen", so Ahrens.

Bilder werden durch die Innenstadt gereicht

Am Sonnabendvormittag standen dann mehr als 100 Menschen auf dem Marktplatz. Sie bildeten eine Kette, die von der Tür des Ateliers bis zu Ahrens' Wohnungstür reichte. Ein Bild nach dem anderen wanderte so von Hand zu Hand durch die Peiner Innenstadt. Viele Schaulustige konnten damit eine "wandernde Ausstellung" betrachten. Der Umzug erledigte sich so auch ganz nebenbei.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 02.10.2021 | 19:30 Uhr