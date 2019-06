Stand: 21.06.2019 14:33 Uhr

Otto "kummt na Huus": Ausstellung in Emden

Die Kunsthalle Emden zeigt ab diesem Sonnabend eine Hommage an den wohl berühmtesten Sohn der Stadt: Otto Waalkes. "OTTO Coming Home (He kummt na Huus)" ist der Titel der Ausstellung, in der Bilder und Dokumente aus Ottos Kindheit, Zeichnungen, Karikaturen, Requisiten und Videos seiner Bühnenshows zu sehen sein werden. Darüber hinaus zeichnete Otto auch Persiflagen auf berühmte Kunstwerke, die ebenfalls ausgestellt werden. Nach Angaben der Kunsthalle ergänzen diese die parallel laufende Expressionisten-Ausstellung "Marc, Macke, Nolde. Meisterwerke der Samlung Ziegler".

Otto und die großen Meister













Eine Ausstellung, die die Kunsthalle aufmischt

Mit viel Ironie und ein wenig Kunstverstand werde die Otto-Ausstellung die Kunsthalle wohl etwas aufmischen, teilten die Veranstalter mit. Otto habe mit seiner ganz eigenen Ausdrucksweise in vielen kreativen Genres Maßstäbe gesetzt und Generationen geprägt. Am Tag der Ausstellungseröffnung wird der 70-jährige Komiker von 12 bis 14 Uhr und von etwa 15.45 bis 17 Uhr persönlich vor Ort sein, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Auch für Fotos und Autogramme steht er nach Angaben der Kunsthalle zur Verfügung. Wer mag, kann zudem die Sonnabendausgabe der "Emder Zeitung" für eine kleine Spende zugunsten der Malschule mitnehmen. Otto hat diese Ausgabe persönlich gestaltet.

Jeder erste Dienstag im Monat: 10 - 21 Uhr

Sonnabend, Sonntag und Feiertage: 11 - 18 Uhr Kartenverkauf: Vor Ort oder via Internet https://kunsthalle-emden.ticketfritz.de/ In meinen Kalender eintragen

