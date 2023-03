Münzschatz aus Filsum jetzt erstmals öffentlich zu sehen

Stand: 17.03.2023 11:38 Uhr

Der rund 1.800 Jahre alte römische Münzschatz von Filsum (Landkreis Leer) in Ostfriesland wird seit Freitag erstmals öffentlich ausgestellt. Zu sehen ist er in der Raiffeisen-Volksbank in Remels.