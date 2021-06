Kunsthaus Göttingen: Arbeiten auf Papier, Fotografien und Neue Medien Stand: 02.06.2021 19:14 Uhr Im Herzen Göttingens liegt das Kunsthaus Göttingen. In dem Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst werden pro Jahr drei bis vier Einzel- oder Gruppenausstellungen mit Werken national und international renommierter Künstlerinnen und Künstler zu sehen sein.

Am 4. Juni 2021 wurde das Museum eröffnet, das sich als Ausstellungshaus für Arbeiten auf Papier, Fotografie und neue Medien sieht. Die Eröffnungsausstellung im Kunsthaus Göttingen widmet sich dem Werk der New Yorker Künstlerin Roni Horn, die Innovativität und Poesie in ihrem künstlerischen Schaffen vereint und ein umfangreiches Repertoire aufweist. Gezeigt werden Fotos, Zeichnungen, Bücher und eine ortsbezogene Rauminstallation.

Ein Hightlight des Kunsthauses, das zu jeder Ausstellung ein vielfältiges Begleitprogramm insbesondere für Kinder und Jugendliche zeigt, ist die ortsbezogene Rauminstallation "Poet Singing (The Flowering Sheets)" des US-amerikanischen Künstlers Jim Dine, die Besucherinnen und Besucher im Innenhof in einem dafür gebauten Pavillon betrachten können.

Steidl: Ein Ort, an dem "Ideen für Wände entwickelt werden"

Direktor des Kunsthauses ist Gerhard Steidl, Chef des weltweit renommierten Kunstbuchverlag Steidl Verlag, die nebenan beheimatet ist. Das viergeschossige Kunsthaus mit Spitzdach und 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche sei kein Museum, betonte Gerhard Steidl im Gespräch mit dem NDR. Vielmehr sei es ein Ort, an dem "Ideen für die Wände entwickelt werden". Die Idee zum Kunsthaus sei bereits vor Jahrzehnten entstanden: "Als wir vor 50 Jahren begonnen haben, über ein Kunsthaus in der Innenstadt nachzudenken, war ich fest davon überzeugt, dass es ins Zentrum der Stadt gehört und nicht an den Rand. Wir haben hart gearbeitet, um es zu realisieren und damit geht ein Traum in Erfüllung", erzählte er.

Kunsthaus Göttingen Düstere Straße 7

37073 Göttingen

Tel. (0551) 496 06 74



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Webseite des Museums

