Horst-Janssen-Museum hinterfragt Deutungshoheit in der Kunst

Für seine aktuelle Ausstellung "Nanne Meyer: überAll. Von Punkthelligkeiten und Turbulenzmustern" hat das Horst-Janssen-Museum in Oldenburg Kunstdeuterinnen und Kunstdeuter gesucht und "ausgebildet". Die Idee: zu hinterfragen, wer eigentlich die Deutungshoheit über Kunst inne hat.

"Das ist ein tolles Projekt gewesen, das wir zum ersten Mal so probiert haben", berichtet Jutta Moster-Hoos, die Leiterin des Horst-Janssen-Museums. Die große Frage war: Liegt die Deutungshoheit über Kunst allein bei den Fachleuten in den Museen, oder können da auch Menschen mit einem ganz anderen biographischem Hintergrund kommen, mit Kunstwerken etwas anfangen, Kunstwerke vermitteln - aus ihrer Warte. Moster-Hoos ist fest überzeugt: Sie können!

Auseinandersetzung mit Künstlerin Nanne Meyer und ihrem Werk

Teilnehmen konnten Menschen im Alter von acht bis 99 Jahren ohne fachliche Vorkenntnisse. Fast 30 Interessierte hatten sich beworben, acht durften am Ende dabei sein. Es folgte theoretischer und praktischer Input mit Workshops an zwei Wochenenden. Mit dabei war unter anderem die hauseigene Kunstvermittlerin Jaqueline Menke. Unter ihrer Anleitung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die künstlerischen Methoden Nanne Meyers kennen lernen und ausprobieren. Museumspädagogin Hedwig Vavra-Sibum berichtet, dass dies zu einem sehr persönlichen Verhältnis zum Werk geführt habe. In Anlehnung an Fragen, die auch die Künstlerin in der Ausstellung stellt, ging die Gruppe verschiedenen Aspekten nach. Etwa: Wie hängen die Dinge zusammen, was bedeutet mir das Weltall und wo bin ich in dieser Welt verortet?

Ergebnisse ihrer künstlerischen Exkurse konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Skizzenbuch festhalten. Zusätzlich gab es Vorträge von Referentinnen aus den Bereichen der Bildenden Kunst und Astrophysik, sowie Gespräche und Begegnungen mit der Künstlerin und der Kuratorin der Ausstellung. Alle Kunstdeuterinnen und Kunstdeuter haben dann die Patenschaft für ein Werk der Ausstellung übernommen und sich in die Betrachtung vertieft, erklärt Vavra-Sibum. Unterm Strich für Museums-Leiterin Moster-Hoos eine ziemlich ambitionierte Angelegenheit, die ohnehin nur dank Subventionen möglich war. "Kann man auch nicht ständig machen, aber wir wollten das mal ausprobieren."

Kunstdeuterinnen geben Führungen durch die Ausstellung

Jetzt, während die Ausstellung läuft, machen die Kunstdeuterinnen und Kunstdeuter Führungen durch die Ausstellung. Sie können zum Beispiel mit Hilfe ihres Skizzenbuches von dem Prozess der Annäherung an des Werk Nanne Meyers berichten. Besucherinnen und Besucher können ihnen am Werk begegnen, für das sie jeweils die Patenschaft übernommen haben. "Hier entwickeln sich im günstigsten Fall Gespräche", hofft Vavra-Sibum. So können die Kunstdeuterinnen und Kunstdeuter vermitteln, wie sie selbst den Zugang zur Kunst gefunden haben und zeigen damit beispielhaft, wie dies vonstattengehen kann. Gleichzeitig werde deutlich, wie individuell dieser Prozess ist: Vavra-Sibum hat die Beobachtung gemacht, dass die Kunstdeuterinnen und Kunstdeuter auf Aspekte Wert legten, die unmittelbar mit ihrer Person zusammenhängen: "Das heißt der Anteil der Selbsterfahrung, den ein Profi im Laufe seiner Profession aus Gründen der Verobjektivierung verringert, ist auf alle Fälle in dieser Arbeit mit Laien präsenter."

Projekt soll Teilhabe und Partizipation ermöglichen

Für die Auserwählten sei das gesamte Programm wie ein Sechser im Lotto gewesen, findet Leiterin Moster-Hoos. Die intensive Betreuung, die exklusiven Gespräche mit der Künstlerin - das sei schon ein ganz besonderes Erlebnis. Für das Museum gebe es den positiven Nebeneffekt, dass die Kunstdeuterinnen und Kunstdeuter Menschen aus ihrem Umfeld mit ins Haus bringen, sobald sie Führungen anbieten. Ihr gehe es aber vor allem um Teilhabe und Partizipation. Natürlich erreiche man vor allem kunstaffine Menschen mit so einem Angebot und nicht die Menschen, die damit ohnehin nichts am Hut haben wollen. Man wolle als Museum aber nicht in einer Position sein nach dem Motto: "Wir wissen es und wir zeigen euch jetzt mal wie es geht", sondern wir versetzen euch in die Lage selbst zu wissen und zu gucken, resümiert Moster-Hoos. "Dass wir hier kein 'Closed-Shop' sind, das ist für mich der große Mehrwert dieser Aktion."

Die nächsten Führungen der Kunstdeuterinnen und Kunstdeuter sind am 26. März um 14 und 16 Uhr.

