Bislang unbekanntes Porträt von Friedrich Hölderlin entdeckt Stand: 07.11.2022 13:07 Uhr Lange galten die Arbeiten des jüdischen Künstlers Arno Nadel als vernichtet. Doch jetzt taucht nach und nach vieles wieder auf - unter anderem ein bislang unbekanntes Porträt von Friedrich Hölderlin.

Im Eingangsbereich der Landesbibliothek Oldenburg stehen zwei unscheinbare Vitrinen. Hinter Glas liegt ein Schatz: das Werk von Arno Nadel. Der Künstler wurde in Auschwitz ermordet. Seine Arbeiten galten als vernichtet, verschollen, vergessen. Doch jetzt tauchen Bücher, Bilder und Musik wieder auf. Der Oldenburger Sammler und Literaturwissenschaftler Christoph Prignitz stieß in einem Berliner Antiquariat auf eine bisher unbekannte Original-Radierung von Arno Nadel: ein Hölderlin-Porträt.

Hölderlin-Porträt soll Landesbibliothek Oldenburg übergeben werden

"Das sprang mir ins Auge", erzählt Prignitz. "Das letzte Hölderlin-Porträt ist Ende der 40er-, Anfang der 50er-Jahre entdeckt worden." Seine Entdeckung mache ihn glücklich, sagt der 74-Jährige. "Vor allem weil man nie damit gerechnet hat, so etwas noch mal in seinem Leben zu entdecken." Diesen Schatz will Prignitz, der seine Doktorarbeit über Hölderlin geschrieben hat, nun der Landesbibliothek übergeben.

Arno Nadel: 1878 geboren, 1943 nach Auschwitz deportiert

Arno Nadel wurde 1878 geboren: Musiker, Schriftsteller, Maler - und Jude. Im März 1943 wird er nach Auschwitz deportiert. Seine Sammlung wurde vermutlich im Zweiten Weltkrieg zerstört. Doch einiges wurde wiedergefunden. Etwa vor drei Jahren ein Orgel-Vorspiel - und auch Gedichte von ihm tauchen wieder auf.

Am 10. November soll Nadels Werk - das Hölderlin-Porträt und weitere Werke aus dem Besitz von Christoph Prignitz - offiziell an die Landesbibliothek Oldenburg übergeben werden. Die daraus entstehende Spezialsammlung soll zeitgleich mit der Ausstellung "Das geht auch mich an!" präsentiert werden.

