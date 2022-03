Eine neue Perspektive auf den Maler Franz Radziwill Stand: 22.03.2022 06:00 Uhr Die neue Ausstellung im Franz Radziwill Haus in Dangast zeigt das Werk des Künstlers von einer ganz anderen Seite. Unter dem Titel "Familie. Freunde. Fremde" sind Porträts und Menschengruppen ausgestellt.

von Helgard Füchsel

Konstanze Radziwill sitzt auf einem Sofa im Franz Radziwill Haus unter dem großformatigen Porträt von Inge, der ersten Frau ihres Vaters Franz. Inge scheint das Selbstporträt ihres Mannes gegenüber anzuschauen. Weiter links gegenüber schaut Konstanze Radziwills Großmutter mit strengem, prüfendem Blick von einem Gemälde.

Viele Gemälde von Franz Radziwill sind menschenleer. Oft hat er Industrielandschaften abgebildet mit düsteren Lichtstimmungen und bedrohlichen Wolkenformationen. Die neue Ausstellung im Franz Radziwill Haus in Dangast zeigt das Werk des Künstlers von einer ganz anderen Seite. Konstanze Radziwill hat die Ausstellung kuratiert und die Bilder ihres Vaters arrangiert. Onkel, Großeltern und auch sie selbst schauen einander an. Was die Blicke sagen mögen, können die Besucher sich selbst dazu denken, sagt sie: "Das ist schon sehr besonders, weil ich kenne natürlich die Porträts. Aber so arrangiert und in einem Raum platziert, mit einer Ausstellungsidee, in der Portraits und Personenbilder im Vordergrund stehen, das hat es noch nie gegeben."

Franz Radziwill auch als Mensch sichtbar

Franz Radziwill hat nicht nur Familie und Freunde gemalt. Er fertigte auch Auftragsarbeiten an oder porträtierte namenlose Personen. In dem urigen Künstlerhaus in Dangast sind jetzt mehr als 40 solcher Werke ausgestellt. Viele großformatige Gemälde, aber auch Holzschnitte, Tuschezeichnungen und Aquarelle. Einige davon sind in Privatbesitz und wurden noch nie öffentlich gezeigt. "Man lernt Radziwill als Maler noch einmal neu kennen: Mit einem Werkaspekt, der bisher unbekannt ist", sagt die Kunsthistorikerin Mara-Lisa Kinne, die bei der Schau mitgewirkt hat. "Aber man lernt Radziwill auch als Mensch kennen. Er ist hier zu sehen mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Also man lernt auch viel über Radziwills Netzwerk."

Porträts zeigen die Entwicklung des Malers

Franz Radziwill hat in seinem Frühwerk in den 1920er-Jahren Menschen dargestellt und dann erst wieder um 1970 herum. In der Zeit dazwischen gibt es von ihm die bekannten düsteren Industrielandschaften und Endzeitszenarien. Wenn dort Menschen vorkommen, gehen sie meist in der Landschaft unter. In den Porträts und Gruppenbildern wird deutlich, wie sich der Maler entwickelt hat. "Man sieht bei dem Frühwerk noch ganz klar das Expressionistische: leuchtende Farben, ausdrucksstarke Gesichter, wo es nicht so sehr um die genaue Wiedergabe der physiognomischen Einzelheiten geht", schildert Kinne das Frühwerk des Malers. "Das ändert sich dann relativ schlagartig in den frühen 20er-Jahren. Da tauchen Renaissance-Vorbilder auf. In den späten 20er-Jahren stand er auch in Kontakt mit Otto Dix und da merkt man, dass da ein paar Inspirationen ausgetauscht wurden." Vielfältige Bilder, die mal holzschnittartig in grellen Farben und dann wieder fein ausgearbeitet in zarten Pastelltönen gestaltet sind.

Neue Kooperation zwischen Oldenburger Museum und Künstlerhaus

Mara-Lisa Kinne wird Radziwills umfangreiches Werk in Zukunft weiter erforschen. Sie arbeitet am Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg und im Künstlerhaus in Dangast. In Dangast wird sie bald das Archiv aufarbeiten und digitalisieren.

Das Oldenburger Museum und das Künstlerhaus sind eine Kooperation eingegangen. "Da werden wir manche Aspekte finden, die noch unerforscht sind", freut sich Thomas Kossendey, der erste Vorsitzende der Franz Radziwill Gesellschaft . "Wir erhoffen uns von den nächsten drei bis fünf Jahren - so lange ist diese Kooperation zunächst mal als Modellprojekt angelegt - einiges an Erkenntnissen." Das Künstlerhaus feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Eine Erfolgsgeschichte, sagt der Vorsitzende und auch bei den Besuchern komme die Ausstellung und auch das Haus selbst gut an.

