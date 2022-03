Entzeitstimmung: Duckomenta gastiert im Schloss Jever Stand: 21.03.2022 18:32 Uhr Ein ganzes Schloss voller Enten. Das können Sie jetzt im friesischen Jever erleben. Die Kunstschau Duckomenta ist am Wochenende in das Schlossmuseum eingezogen und sorgt für jede Menge Überraschungen, Spaß und gute Laune.

von Jutta Przygoda

230 Bilder, Skulpturen und noch vieles mehr über das ganze Schloss verteilt. Dahinter steckt das kreative Team von interDuck, das sind Maler und Künstlerinnen, die die gefiederten Helden von Entenhausen seit den 80er-Jahren in die große Kunst einschleusen. Da steht dann Donald Duck wie in einem Baselitz-Bild auf dem Kopf, Daisy posiert als Kaiserin Sissi von Österreich im Ballkleid. Und die Schlossherrin, das Fräulein Maria von Jever, die ist jetzt "Das Entlein Maria von Jever".

Auch die strenge Regentin von Jever trägt Schnabel

Die würdevolle, strenge Regentin von Jever, auch sie trägt jetzt Schnabel. Unter der weißen Haube und im weiß geschminkten Gesicht, sticht das gelbe Erkennungszeichen aller Ducks deutlich hervor. Einem Porträt von 1572 in der Kopie ein solches Detail hinzuzufügen, sei aber gar nicht so leicht, verrät der Maler Ommo Wille. Er musste nicht nur die Proportionen verändern, sondern den gesamten leicht spöttischen Ausdruck des Fräuleins in dessen Augen legen. "Die besondere Herausforderung war tatsächlich das Gesicht - nach dem Motto: 'Mir kann keener watt'. Das kann man nicht über den Schnabel rüberbringen. Das war etwas, das über die Augen reininterpretiert werden musste - und das ist sehr, sehr schwierig in dem Fall", erklärt Wille.

Viel einfacher war dagegen der Rest des Körpers. Wer genau hinschaut, erkennt seitlich am schwarzen Gewand des Fräuleins ein winziges, neues Detail. "Beim Rock musste ich übrigens nicht viel ändern", sagt Wille "Ich musste bloß hinten noch den Bürzel ran setzen."

Wille ist Schloss und Fräulein besonders verbunden

Ommo Wille ist dem Schloss und dem Fräulein besonders verbunden. Der Künstler wurde 1959 in Jever geboren und ging hier im Marien-Gymnasium zur Schule. Umso mehr hat er sich gefreut, Maria von Jever für die Sammlung der berühmten Duckomenta-Porträts zu malen. Vier Wochen hat er daran gearbeitet. Das ist ihm übrigens viel lieber, als etwa ein Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop zu nutzen. Ommo Wille fotografiert zwar auch, aber Malen sei eben richtiges Handwerk: "Wenn ich das nur mit Photoshop machen würde, dann würde das für mich im Grunde genommen wie eine Tütensuppe schmecken, aber nicht wie´n Vollgericht."

Alle Werke der Duckomenta sind Originale

So halten es auch seine fünf Kollegen von der Künstler-Gruppe interDuck. Alle mittlerweile 600 Werke der Duckomenta, sind Originale: Gemalte Bilder, Drucke, Zeichnungen, Skulpturen und Plastiken. In Jever werden jetzt 230 dieser Anatiden im Schloss gezeigt. So heißt die Gattung der geheimnisvollen entenähnlichen Menschen. "Nahe am künstlerischen Original und doch so anders. Im Obergeschoss sind die Enten nach Kunst-Epochen geordnet, ansonsten entdeckt der Besucher sie verteilt im ganzen Schloss-Museum, erklärt Kurator Andreas von Seggern. Auch in der berühmten Ahnengalerie: "Das ist das Konzept der Intervention: Das wir an der einen oder anderen Stelle irritieren wollen, es muss sich aber einbetten, in das Genre, was hier authentisch am Ort eigentlich platziert ist."

Begleitprogramm Duckomenta Zur Duckomenta in Jever gibt es ein tierisches Begleitprogramm: Die Audioführung "Schloss mit Ente" für Familien. Dann die "Nacht der Ente" am 18. Juni, dann wird bis 23 Uhr geöffnet sein, und das Familienfest "Schnabelhaft". Das bildet am 3. September den Höhepunkt und Abschluss dieser Ausstellung im Schlossmuseum Jever.

Die Ducks sind im Schloss Jever allgegenwärtig

Und so hängt das neue Porträt von Fräulein Maria mit Schnabel mitten unter ihrer adeligen Verwandtschaft. Der eine oder andere Graf hat auch noch einen Schnabel bekommen. Man muss hier einfach laut loslachen oder schmunzeln. Mit Kindern diese Ausstellung anzuschauen, macht besonders viel Spaß. Man kann ihnen zum einen große, bekannte Werke der Kunst "verentet" zeigen. Zum anderen gibt es in jedem Raum auch versteckte Enten zu entdecken, so von Seggern. Mal auf Porzellan, mal auf Münzen. Die Ducks sind allgegenwärtig. "Es ist eine Ausstellung, die uns alle beflügelt hat, dieses Element findet sich im ganzen Schloss wieder", sagt der Kurator.

Auch die moderne Kunst ist vertreten. Pechvogel Donald Duck wurde frei nach Georg Baselitz einfach auf den Kopf gestellt. Sein Porträt hängt kopfüber im Treppenhaus. Was dem Erpel wohl nicht so gut gefällt...

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen Malerei