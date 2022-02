Ein Stück Amerika in Braunschweig - Fotografien von Andreas Feininger Stand: 14.02.2022 12:43 Uhr Lyonel Feininger war der bekannte Bauhaus-Lehrer und Künstler. Sein Sohn Andreas Feininger war auch berühmt, aber nicht für Zeichnungen und Malerei, wie sein Vater, sondern für seine Fotografie. Beitrag anhören 4 Min

von Janek Wiechers

Andreas Feininger gilt als Pionier der modernen Fotokunst. Er war Fotojournalist, Kunstheoretiker und Architekt. Er schrieb zudem Bücher - Feiningers Fotolehre etwa ist ein Standardwerk der analogen Fotografie. Der Nachlass des Künstlers lagert heute im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen am Bodensee. Einen Teil davon hat sich das Städtische Museum in Braunschweig nun ausgeliehen und präsentiert ihn unter dem Titel "Alte neue Welt".

Feiningers Lieblingsmotiv: Die Skyline von Manhattan

Die Skyline von Manhattan - immer wieder hat sie Andreas Feininger, der 1939 von Frankreich über Schweden in die USA übersiedelte, im Bild festgehalten. Die mächtigen Wolkenkratzer New Yorks sind ein Motiv, das er sich immer wieder vornahm. Feininger revolutionierte die Art die Kulisse einer Stadt abzubilden, erklärt Peter Joch, der Direktor des Städtischen Museums Braunschweig. "Andreas Feininger hat sich überlegt, wie kriege ich diese Großstadt mit ihrem Gefühl eigentlich ins Bild gebannt. Er hat dann angefangen diese Silhouette von New York zu fotografieren. Das, was man später die Skyline nennen sollte. Das hat er mit erfunden."

Feiningers Fotografien zeigen die Vielfalt amerikanischer Städte

Von den rund 750 Fotografien aus dem Feininger-Archiv in Friedrichshafen zeigt das Städtische Museum Braunschweig jetzt insgesamt etwa 260. Neben den stimmungsvollen Skylines sind es viele weitere Stadtansichten - nicht nur aus New York. Feininger bereiste Chicago, Baltimore und andere Städte und auch die Weite des amerikanischen Westens. In Arizona fotografierte er etwa die legendäre Route 66. Zu sehen ist ein Foto, das eine staubige Straße zeigt. Daneben eine Tankstelle. Darüber dominiert ein schier endloser, wolkiger Himmel das Foto. In dem Bild zeigt sich Feiningers tiefes Verständnis für die Kunstgeschichte, sagt Museumsdirektor Peter Joch. "Das Menschenwerk ist ein bisschen klein und die Wolken sind riesig groß. Man steht da so vor einem Himmel, der einen richtig überwältigt. Und das ist natürlich ein Erbe der malerischen Romantik."

Feiningers Fotos decken Strukturen auf

Feiningers Faszination für Strukturen, Statik und Natur kommt auch an anderen Stellen der Ausstellung zum Ausdruck. Immer wieder sehen wir die Brooklyn Bridge in New York. Das Muster, das die Stahlseile bilden, an denen die Brücke aufgehängt ist, erinnert an Spinnennetze, findet Museumsdirektor Joch. "Er hat in vielen Fotografien Strukturen aufgedeckt, klare netzartige Strukturen. Und er hat oft gleichzeitig parallel in seinen eigenen Ausstellungen angeordnet Pflanzen, Steine, Muscheln und Knochen gezeigt." Auch solche stimmungsvollen Stillleben sind neben anderen jetzt in Braunschweig zu sehen.

Bilder aus vielfältigen Genres

Die Ausstellung gliedert sich nicht chronologisch, sondern in Themeninseln, in Werkgruppen. Der Kurator der Schau Lars Berg sagt dazu: "Einmal haben wir das Thema Großstadt. Dann haben wir das Thema Lebenslinien mit seinen Naturaufnahmen. Pflanzen beispielsweise und dann Feininger als Porträtisten. Dort kann man die berühmte Porträtserie mit seinem Vater Lyonel an der Staffelei sehen. Herbert List, der berühmte Fotograf und andere Zeitgenossen."

Feininger nutzte die berühmte Rolleiflex-Kamera

Neben schweren Plattenkameras, die besonders bei seinen Stadtansichten zum Einsatz kamen, nutzte Feininger für seine fotografischen Streifzüge vor allem eine Rolleiflex - eine legendäre doppeläugige Kamera. Hier offenbart sich eine direkte Verbindung zu Braunschweig, die Stadt in der die Rolleiflex von der Kamerafirma Franke und Heidecke gebaut wurde. Kurator Lars Berg dazu: "Die Rolleiflex, die mochte er aus einem ganz praktischen Grund. Weil man ganz einfach die Rückwand öffnen kann, um die Linse dann zu putzen. Und das konnte man bei der anderen Kameras nicht." Das städtische Museum Braunschweig besitzt eine der größten und umfangreichsten Sammlungen mit Kameras der Firmen Rollei und Vogtländer - der anderen, nicht minder berühmten Manufaktur optischer Geräte aus Braunschweig. Die Verbindung Feiningers zur fototechnischen Geschichte der Stadt war für Museumsdirektor Peter Joch einer der Gründe, dessen Fotos jetzt in seinem Haus zu zeigen.

Fotografien von Andreas Feininger sind im städtischen Museum Braunschweig bis zum 14. August zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 15.02.2022 | 06:20 Uhr