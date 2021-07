Braunschweigs Kolonialdenkmal bleibt weiter umstritten Stand: 20.07.2021 07:54 Uhr Immer wieder entfacht sich eine Debatte um das umstrittene Kolonialdenkmal in Braunschweig. Doch wie geht man richtig mit Kolonialdenkmälern um?

von Janek Wiechers

Im beliebten Braunschweiger Altbauwohnviertel "Östliches Ringgebiet" steht am Rande des Stadtparks neben alten Eichen das Kolonialdenkmal. Platziert ist der dreistufige steinerne Quader auf einer Rasenfläche etwas abseits der Straße. Auf der Vorderseite ist das in Stein gemeißelte Relief eines Löwen zu sehen. Seine Pranke ruht auf einer Erdkugel.

"Das ist von einem ganz kleinen Verein 1925 aufgestellt worden," sagt der Braunschweiger Historiker Fabian Lampe. "Der nannte sich 'Verein ehemaliger Ostasiaten und Afrikaner zu Braunschweig'. Um an die verlorenen Kolonien zu erinnern und an die dort gefallenen Soldaten. Und auch um diese Kolonien auch zurückzufordern." Lampe hat die Geschichte des Denkmals erforscht.

Braunschweigs Umgang mit dem Kolonialdenkmal

Auf dem Sockel unter dem Löwen lässt sich die Intention der Errichter des Denkmals in halb verwitterten, ehemals goldenen Lettern unmissverständlich ablesen: "'Gedenket unserer verlorenen Kolonien und der dort gefallenen Soldaten'. Auf der Rückseite sieht man das sogenannte Kreuz des Südens - das ist das Sternenbild, was zur Navigation auf der Südhalbkugel benutzt wird. Unten drunter steht: 'per aspera ad astra' zu deutsch 'Durch das Raue zu den Sternen'. Das bedeutet halt, dass man also Anstrengungen vollziehen muss, um Großes zu erreichen", erklärt Lampe.

Halb vergessen stand das Denkmal lange Zeit im Park. Welch problematische Geschichte mit dem Denkmal verbunden ist, schien lange niemanden zu interessieren. Nach vereinzelten Diskussionen in den 1980er Jahren trat das Denkmal verstärkt erst in den frühen 90ern ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, erzählt Lampe: "Es gab dann verschiedene Schülerprojekte, zudem wurde es auch schon mal im Stadtrat besprochen, ob man das nicht ins Museum stellen sollte. Diese Phasen der Wiederentdeckung und der kritischen Auseinandersetzung, die kam seitdem immer wieder periodisch auf. So zum Beispiel 2004 zum 100. Jahrestag des Völkermords an den Herero und Nama und jetzt in jüngster Vergangenheit, durch die 'Black Lives Matter'-Bewegung und die Rassismus-Debatte."

Denkmal ganz aus dem Stadtbild entfernen?

Nach dem Mord eines Polizisten an George Floyd in den USA stellten Protestierende in Braunschweig etwa ihre Schilder am Löwendenkmal auf. Das steingewordene, koloniale Erbe ist, wie so viele ähnliche Denkmäler in Deutschland auch, zu einer Art Projektionsfläche für gesellschaftliche Debatten geworden, sagt Historiker Lampe: "Ich finde, das ist eine ganz tolle Funktion, die das Denkmal heute hat. Und die könnt es nicht mehr haben, wenn es weg wäre."

Aber genau das fordern einige. Adama Logusu-Teko zum Beispiel. Er leitet das "Haus der Kulturen" in Braunschweig und wurde in Togo in Westafrika geboren, ein Land, das auch unter deutschen Kolonialisten zu leiden hatte: "Ich bin der Überzeugung, solche Denkmäler müssen aus der Landschaft verschwinden. Ich bin dafür, dass man sie entfernt und vielleicht darauf hinweist: früher war dies und jenes dort. Ich fände das weitsichtiger, als sie stehen zu lassen.

Zukunft des Kolonialdenkmals weiter offen

Schon seit einigen Jahren verweisen Hinweisschilder neben dem Kolonialdenkmal auf dessen problematische Aussage. Kürzlich ist ein weiteres hinzugekommen. Darauf abgedruckt ist ein QR-Code, über den man per Handy auf die Internetseite der Stadt Braunschweig gelangt. Dort sind detailliertere Informationen über das Denkmal abrufbar.

Die Zukunft des Kolonialdenkmals selbst ist allerdings weiter offen. Die Stadtverwaltung hatte schon vor einem Jahr angekündigt einen internationalen Künstlerwettbewerb ausschreiben zu wollen – um Ideen zu suchen, wie das Denkmal umgestaltet oder erweitert werden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 20.07.2021 | 14:20 Uhr