Atelierbesuch beim erblindenden Künstler Siegfried Neuenhausen

Welche Kunst erschafft ein Künstler, der erblindet? Diese Frage beantwortet die neue Ausstellung "Pandemische Collagen 2020-2022" in der Städtischen Galerie Kubus in Hannover. Zu sehen sind Papierarbeiten des Bildhauers und Grafikers Siegfried Neuenhausen.

von Agnes Bührig

Siegfried Neuenhausen steht in einer Ecke seines weitläufigen Ateliers im Norden Hannovers vor einem Schubladenschrank mit einigen der Grundbestandteile seiner neuen Werkserie: Riesige, düstere Drucke aus der Serie "Deutsch-deutsche Blätter", die er 1990 zur Wiedervereinigung erschuf, aber in zu hoher Auflage drucken ließ. Auseinander geschnitten wandern sie nach Formen sortiert in Schnipsel-Kästen.

Seit der 90-Jährige an einer Augenkrankheit leidet und immer weniger sieht, ist es wichtig, dass er weiß, was sich wo befindet. "Auf dem Tisch liegt ein großer, weißer Bogen und da liegen die ganzen Schnipsel", erklärt er. "Das wird hin- und hergeschoben bis ich irgendwo einen Ansatz habe, von dem ich denke, dass er weiterführt und für eine neue Collage einen Sinn ergibt. Nach ein paar Stunden hin- und herschieben werden die ersten Setzungen gemacht, werden festgeklebt. Details kann ich gar nicht mehr richtig erkennen, aber ich habe einen guten Blick für das Große und Ganze und für die Stimmung eines Blattes - seltsamerweise."

"Mehrzahl der Arbeiten, habe ich mir vorher gar nicht ausgedacht"

Erstaunlich gut ausbalanciert schweben so Figuren und Versatzstücke alter Holzdrucke über einen Hintergrund aus blauen Linien. Auf einem anderen Bild wachsen die aufgeklebten Banderolen ausgedienter Pritt-Klebestifte zu einem roten Bodensatz am unteren Rand des Bildes. Daneben scheint eine Pizza-Bombe auf dunklem Hintergrund auf eine wirre Welt einzuschlagen. Unwirkliche Leichtigkeit neben apokalyptischer Strahlkraft - Themen der Pandemie für ihn? "Die Mehrzahl der Arbeiten, habe ich mir vorher gar nicht ausgedacht, sondern sie sind entstanden, indem ich meine Zettelbestände, meine Zettelkartons durchgeblättert habe", erklärt er. "Und dann war da plötzlich irgendein Zettel, der meine Aufmerksamkeit erregt hat, weil darauf - sagen wir mal - irgendwo eine Linie durch ein Blau lief. Das war dann das Motiv für eine Collage."

Gefangene und Psychiatrie-Patienten in Projekte miteingebunden

Die Form bildet das Motiv, das war in früheren Schaffensphasen anders. Siegfried Neuenhausen, der in den 1950er-Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf studierte, wurde um 1970 mit gesellschaftskritischen Skulpturengruppen wie die "Bürger von B." bekannt. Später bezog er Gefangene und Patienten aus psychiatrischen Kliniken in Bildhauerprojekte mit ein. Doch auch seine Tätigkeit als Professor der HBK Braunschweig hat ihre Spuren im Werk hinterlassen, sagt Kurator Giso Westing. "Er hat ja jahrzehntelang Grundlehre unterrichtet, wo es tatsächlich hauptsächlich um Gestaltung geht, die Prinzipien der Gestaltung", sagt Westing. "Das Thema ist immer Vielfalt, Kontraste ausspielen, Veränderung, Gegenüberstellung groß gegen klein, starkfarbig gegen schwächerfarbig, aktiv gegen passiv - also wirklich die Grundlagen und das Elementarste, was eigentlich die ganze Kunstgeschichte hindurch Kunst ausgemacht hat."

Die Ausstellung "Neuenhausen - Pandemische Collagen 2020-2022" ist bis zum 23. Oktober 2022 in der Städtischen Galerie Kubus und der Galerie vom Zufall und vom Glück in Hannover zu sehen.

Zeichnen von Linien als wichtigste Werkphase

Das Zeichnen von Linien sei eine seiner wichtigsten Werkphasen, sagt Siegfried Neuenhausen über die Entstehungszeit seiner pandemischen Collagen und zieht mithilfe von Kamera und Vergrößerungsbildschirm Linien-Hintergründe. Gebrochen und in Schnipseln neu zusammengeklebt, geben sie vielen seiner Bilder im Kontrast zu figürlichen Elementen eine ganz eigene Spannung.

