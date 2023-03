Kartoffelbrei-Aktivismus im Museum: Wer hat den Schaden? Stand: 15.03.2023 10:40 Uhr Was darf und sollte Klimaprotest im Kunst- und Kulturbereich? Das beurteilen Klimaaktivist Theodor Schnarr von der "Letzten Generation" und Thomas Richter, Direktor des Herzog Anton Ulrich-Museums in Braunschweig, recht unterschiedlich.

von Michael Brandt

Kartoffelbrei und Suppe auf Gemälde. Für Klimaktivist Theodor Schnarr von der Gruppe "Letzte Generation" erfüllt diese Protestform eine Funktion von Kunst: "Kunst ist ja unter anderem auch dazu gedacht, uns als Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten - und das hat diese Aktion sehr stark getan. Sie hat uns nämlich die Frage gestellt: Worüber empören wir uns gerade? Empören wir uns darüber, dass hier ein Gemälde nicht kaputt gegangen ist, weil es hat ja keinen Schaden genommen, oder empören wir uns darüber, dass unsere Lebensgrundlagen systematisch zerstört werden?"

Klimaaktivist: Kunst ist durch die Folgen des Klimawandels bedroht

Kunst sei bereits durch die Folgen des Klimawandels bedroht, so der Klimaaktivist. Der Klimaschutz sei die große Frage, die jetzt gesellschaftlich beantwortet werden müsse. Das sieht auch Thomas Richter, der Direktor des Herzog Anton Ulrich-Museums in Braunschweig, grundsätzlich ähnlich. Aber wenn Kartoffelbrei oder Suppe auf historische Gemälde geschüttet werde, dann sei das für ihn eine symbolische Zerstörung.

Museumsdirektor: "Wie ein Schlag ins Gesicht"

"Wir sind ja nicht die Wärter, sondern die Hüter", so Richter. "Wir hüten nicht nur Kunstwerke in ihrer Substanz, sondern eben auch die Ideen, die Menschen vor 100, 300 oder 600 Jahren damit verbunden haben. Wir sind die Sachwalter der Menschen, die das für uns bewahrt und überliefert haben. Und wenn man dann so vorgeht, dann ist das wie ein Schlag ins Gesicht."

Kartoffelbrei und Co.: "Es produziert Schäden"

Klimaaktivist Schnarr hält den Protest in Museen hingegen für erfolgreich. Viele Kulturschaffende hätten sich im Nachhinein mit der Bewegung solidarisiert. Dem Argument, dass den Kunstwerken nichts passiere, widerspricht der Museumsdirektor: "Es ist eine Mär zu glauben, dass wenn das Gut, das man da drauf bringt, zwischen Rahmen und Glas herunterläuft, keine Schäden produziert. Das ist nicht der Fall - es produziert Schäden."

Thomas Richter: "Wir müssen einen Schulterschluss finden"

Im Herzog Anton Ulrich Museum sind auch historische Werke wie jene von Albrecht Dürer oder Jan Vermeer ausgestellt. Besucherinnen und Besucher müssten nun Jacken und selbst kleinste Taschen abgeben. Trotzdem sucht Richter das Gespräch mit Klimaaktivistinnen und -aktivisten. Denn dass sie mehr Klimaschutz fordern, könne er verstehen: "Ich kann den Zorn und die Ungeduld verstehen. Wir müssen schneller und effektiver werden. Da haben die jungen Leute völlig Recht. Da müssen wir einen Schulterschluss finden und nicht gegeneinander gehen. Wir sind nicht die Opponenten und Museen sind auch nicht die Obrigkeit."

