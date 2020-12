Neue Ausstellung über Helmut Schmidt in Hamburg Stand: 03.12.2020 17:11 Uhr Welche Gedanken Helmut Schmidts sind heute und für die Zukunft relevant? Das Helmut-Schmidt-Forum verspricht einen "multiperspektivischen Blick" auf Helmut Schmidt und seine Zeit. Wegen Corona zunächst nur online.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Museen geschlossen. Deshalb lädt das Helmut-Schmidt-Forum online ein zu einem exklusiven Blick auf seine neue Ausstellung "Schmidt! Demokratie leben". Im Mittelpunkt der Ausstellung, die seinen politischen Werdegang in den 1950er- und 1960er-Jahren, seine Kanzlerjahre und die Jahre "außer Dienst" beleuchte, steht Helmut Schmidts großes Thema, die Demokratie.

Die Fahndungsakte der Bundesanwaltschaft gegen "Helmut S", ein handgeschnitztes Schachspiel aus der Kriegsgefangenschaft oder die für Schmidt typische Elblotsenmütze. Die Ausstellung im Helmut-Schmidt-Forum zeigt Persönliches, manchmal Skurriles und Politisches aus dem Leben des Altkanzlers aus Langenhorn. So sind auch acht Aktentaschen Helmut Schmidts samt Inhalt ausgestellt. Die vielen interaktiven Elemente, etwa ein Zeitstrahl mit weltpolitischen Daten, ein digitales Puzzle oder große Touchscreens mit Workshop-Material zu Themen wie Demokratie, Medienkanzler und Protest sollen besonders Schüler ansprechen.

Live-Stream-Führung durch die neue Schmidt-Ausstellung

Am Donnerstag veranstaltete das Helmut-Schmidt-Forum eine Online-Preview der neuen Ausstellung. Angemeldete User konnten mit den Kuratoren Dr. Magnus Koch und Dr. Johannes Zechner das neu gestaltete Helmut-Schmidt-Forum besichtigen und in dem interaktivem Live-Stream Fragen an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Meik Woyke über Konzept und Entstehung der Ausstellung stellen.

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 04.12.2020 | 19:00 Uhr