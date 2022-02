Museen wollen durch Teilhabe mehr Menschen anlocken Stand: 19.02.2022 07:43 Uhr Die Idee der aktiven Teilhabe von Besucherinnen und Besuchern an Ausstellungsinhalten ist nicht neu. Wissenschaftliche Publikationen und Besucherschwund haben das Thema aber in den vergangenen Jahren stark befeuert.

von Anina Pommerenke

Seit 2010 erfährt das gesamte Konzept der Partizipation vermehrte Aufmerksamkeit. Viele Häuser mussten sich selbst hinterfragen und neue Wege finden, Menschen in ihre Ausstellungen zu locken. Und auch das Verständnis vom Museum hat sich verändert. Für Gabriel Schimmeroth beispielsweise, Leiter der Veranstaltungsabteilung am Hamburger MARKK, ist ein Museum nicht einfach ein Ort, an dem man sich alleine irgendwelche Objekte anschauen sollte. Vielmehr seien Museen Orte für gesellschaftliche Diskurse.

Bei ihm im Haus gibt es daher den sogenannten Zwischenraum. Ein Ort, an dem zahlreiche Formate ausprobiert werden und der vor allem dazu dient, die Menschen bei der Neuausrichtung des Hauses und seiner Ausstellungen teilhaben zu lassen. So habe er auch gelernt, dass unterschiedliche Generationen ganz unterschiedliche Anforderung an ein Museum haben.

Private Kleidung und ihre Geschichte als Ausstellung

Auch andere Häuser im Norden werden in Sachen Partizipation kreativ. Das Europäische Hansemuseum in Lübeck hat zum Beispiel eine ganze Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen und Angeboten, um möglichst auf niedrigschwellige Art und Weise Partizipation im Haus zu ermöglichen. Zeitnah startet das Haus zum Beispiel die Suche nach außergewöhnlichen Geschichten rund um Textilien. Anlass ist die Sonderausstellung "Guter Stoff. Textile Welten von der Hansezeit bis heute", die ab dem 7. Oktober zu sehen sein wird.

Vorab können Interessierte außergewöhnliche Geschichten rund um Textilien einsenden. So werden manche Kleidungsstücke vielleicht über Generationen vererbt und umfunktioniert. Das Museum hofft auf spannende Geschichten zu Hochzeitskleidern oder besonderen Nähkünsten, etwa wohl gehüteten Familiengeheimnissen. Ein ausgewähltes Kleidungsstück soll dann samt Anekdote im Museum zu sehen sein. Andere Geschichten werden auf der Internetseite landen.

Neues Selbstverständnis der Museumsarbeit

Damit bricht das Haus mit dem klassischen Sender-Empfänger-Modell. Traditionell läuft der Informationsfluss in der herkömmlichen Museumsarbeit immer von den Museen (Sender) Richtung Empfänger (Besucherinnen und Besucher). Die Menschen können nach dem partizipativen Ansatz aber ganz im Gegenteil aktiv auf die Inhalte der Ausstellungen Einfluss nehmen. Für Museumssprecher Sören Affeldt ist das übergeordnete Ziel aller besonderen Maßnahmen des Museums, mit möglichst vielen Menschen über die Hanse ins Gespräch zu kommen. Und natürlich auch immer ganz besonders die Menschen anzusprechen, die sonst vielleicht nicht ins Haus kommen würden.

Deswegen richtet das Hansemuseum auch unterschiedliche Veranstaltungen aus, die etwas ungewöhnlicher sind und immer über das Erleben einer Führung oder eines Vortrags hinausgehen. Zur "Hanse steinreich"-LEGO-Ausstellung gab es zum Beispiel regelmäßig einen Afterwork-LEGO-Fanabend zum gemeinsamen Fachsimpeln über die dänischen Spielsteine. Zu den Abenden kamen jeweils um die 15 LEGO-Bauerinnen und Bauer zusammen, alle recht jung, berichtet Affeldt. Ebenfalls zum Repertoire des Hauses gehört eine beliebte Quiz-Night. Die Veranstaltungen, die ein bisschen unklassisch sind, zahlen auch ins Image ein, sagt Affeldt. Schließlich wolle man auch für die Stadtgesellschaft da sein und über möglichst viele spannende und interessante Formate möglichst viele Menschen erreichen. "Und es macht uns auch einfach Spaß!"

Rassismuserfahrung als Expertise für Beratungsarbeit

Auch in der Kunsthalle Bremen wird schon seit Jahren in viele unterschiedliche Richtungen so einiges ausprobiert, berichtet die wissenschaftliche Mitarbeiterin für gesellschaftliche Vielfalt Jennifer Smailes. Besonders am Herzen liegt ihr beispielsweise die Arbeit rund um die Austellung "Der blinde Fleck", die vor einigen Jahren Bremen und die Kunst in der Kolonialzeit zum Thema hatte. Für diese Ausstellung hatte die Kunsthalle einen "Expert*innen-Beirat" einberufen, um die fehlende Expertise im Haus auszugleichen. Konkret ging es um die Mitarbeit von Menschen mit Rassismuserfahrungen und fachlicher Expertise zum Thema Kolonialismus.

Laut Smailes hat die Zusammenarbeit aufgezeigt, wo im Hause im Hinblick auf das Thema überhaupt Lücken bestehen, in der eigenen Wahrnehmung wie auch in der gesellschaftlichen. "Da haben wir einfach sehr viel gelernt", so Smailes. Und auch eine Mitmach-Aktion zum Thema "Haarige Geschichten" verlief erfolgreich. Dabei konnten Menschen Bilder rund um das Thema Körperbehaarung einschicken - was teils zu sehr überraschenden Einsendungen und Geschichten führte, die später auch im Museum ausgestellt wurden.

So sind die verschiedenen Aktionen des Hauses mal medienwirksam, mal sollen sie gezielt Gruppen ansprechen, die sonst eher nicht so viel Beachtung im Museum finden, mal geht es darum, konkrete Expertise in die Ausstellungen einzubinden, reflektiert Smailes. Ihr gefällt, dass es eine absolute Prioritätensetzung bezüglich der Partizipation im Hause gibt. So sollen die Ausstellungen in erster Linie natürlich fachlich hochwertig sein, aber auch publikumsorientiert. So erfahre man auch Feedback, um zu verstehen, was geändert werden muss, um attraktiver zu werden. Da die Kunsthalle zum Bremer Selbstverständnis dazu gehöre, müsse man eben auch darauf achten, Menschengruppen einzuladen, die sich sonst ausgeschlossen fühlen. Smailes findet, dass durch die zahlreichen Aktionen der Diskurs im Haus bereichert wird.

Das Publikum stimmt über die Inhalte einer Ausstellung ab

Auch für die Zukunft hat die Kunsthalle Bremen deswegen schon wieder eine neue, spannende Aktion im Ärmel: Dabei dürfen Nutzerinnen und Nutzer der Social-Media-Auftritte des Hauses (Instagram, Facebook, Twitter und TikTok) drei Mal demokratisch entscheiden, welche Werke in der Ausstellung "Manns-Bilder. Der männliche Akt auf Papier" zu sehen sein werden. Die Ausstellung beginnt am 6. Juli und wird insgesamt rund 80 Werke beinhalten. In den drei Abstimmungs-Runden können Interessierte dann jeweils zwischen zwei Werken auswählen.

Für Christine Demele, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung, eine gute Möglichkeit, bei diesem speziellen Thema die Meinung der potentiellen Besucherinnen und Besucher miteinzubeziehen. So ließe sich auch erschließen, welches kunsthistorische Manns-Bild aus heutiger Perspektive besonders spannend erscheint. Denn ihrer Meinung nach sind Fragen nach Männlichkeit und Schönheit zeitlos aktuell und dabei immer relativ und subjektiv.

Für die Kuratorin ist es darüber hinaus ein Versuch, auch ein jüngeres Publikum zu erreichen und für die Ausstellungsinhalte zu begeistern. Ihrer Erfahrung nach klappt das bislang sehr gut: "Gleichzeitig werden über das Voting spielerisch kunstgeschichtliche Inhalte vermittelt", berichtet die Kuratorin. In den Postings sollen Geschichten zu den Werken erzählt und Hintergrundinformationen geliefert werden. Bisher habe sie beobachtet, dass diese Vorgehensweise sehr positiv aufgenommen wird, was sie vor allen an den vielen inhaltsstarken und individuellen Kommentaren der Nutzerinnen und Nutzer festmacht.

Unterm Strich lässt sich also festhalten, dass Partizipation im Museum viele verschiedene Formen annehmen und auch verschiedene Absichten verfolgen kann. Profitieren tun im besten Fall beide Seiten.

