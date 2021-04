Kultur hält zusammen: Lüften mit Kunst Stand: 27.04.2021 07:45 Uhr Mit dem Projekt Lüften mit Kunst möchte Künstlerin Eva Salzmann Kindern mit körperlich-motorischen Herausforderungen mit Spaß zu Bewegung an der frischen Luft motivieren.

von Anina Pommerenke

In der Klasse 8b an der Schule Hirtenweg ist gerade Wechselunterricht. Nur vier Schülerinnen und Schüler dürfen heute beim Kunstunterricht dabei sein. Auf ihren Holztischen stapeln sich Bastelutensilien: Scheren, Stoffreste, glänzendes Papier. Emilija bearbeitet gerade einen Regenschirm: "Oben sieht das weiß aus und unten habe ich immer verschiedene Farben gemacht. Es ist so ein Stoff, den man abmachen kann. Ich habe das mit dem Tacker dran gemacht."

Emilija hat Stoffe in verschiedenen Farben und Mustern in gut einen Meter lange Streifen geschnitten und tackert sie rund um den äußeren Rand des Regenschirms fest. Das Ergebnis ist bunt, fröhlich und gefällt auch der jungen Künstlerin gut: "Weil das schön aussieht, der Stoff, der da dran ist." Da könnte man richtig schön drunter, dann laufen und spazieren.

Bewegungsmöglichkeiten und anderer Ausgleich fehlen

Lüften mit Kunst ist ein Projekt, dass sich die Künstlerin Eva Salzmann gemeinsam mit der Klassenlehrerin Katharina Rohn ausgedacht hat. Die üblichen Bewegungsmöglichkeiten, wie die Sporträume und die Pausenhalle, dürfen seit einem Jahr nicht benutzt werden. Ausflüge und damit jegliche Ablenkung außerhalb der Schule fallen aus, erklärt Rohn:

"Wir müssen ja jetzt immer ganz viel lüften in der Klasse. Die Möglichkeiten, irgendwas Buntes und Kultur zu erleben, sind total eingeschränkt. Wir können nicht losfahren und irgendwo anders Kunst anschauen oder erleben. Die machen wir uns jetzt gerade selbst und für die anderen Kinder auf dem Schulhof. Die stehen staunend davor oder wollen auch gerne so etwas machen."

Mit dem Gute-Laune-Schirm gegen die Sorgen

Die beiden Frauen kennen sich schon von vergangenen Projekten und sind froh, dass sie wieder gemeinsam arbeiten dürfen. Für Katharina Rohn ist es eine willkommene Unterstützung: "Wir haben ein paar Kunstsachen gemacht, die die Laune verbessern. Wir bemerken im Machen, dass man ein bisschen seine Sorgen vergessen kann - mit so einem tollen Gute-Laune-Schirm. Oder wenn die Leute einen dann ansprechen mit so einer tollen Krone."

"König und Königin!" wirft Schüler Kenneth ein. "Genau", antwortet Katharina Rohn. "Kann man ja auch mal sein für einen Tag!" Ihre eigenen Kunstwerke animieren die Jugendlichen dazu, an die frische Luft zu gehen und damit zu spielen.

Kunstideen die zu Aktivitäten anregen

Zum Beispiel mit bunt bemalten Wurfboxen in Katzen- oder Froschform, die auch bei den anderen Kindern an der Schule gut ankommen. "Ich habe das gemalt - schön bunt. Und wir haben Kugeln gebastelt fürs Werfen", erzählt Schüler Arda. "Und am Freitag, als wir draußen waren, was haben die anderen gesagt zu dir?", fragt die Lehrerin. "Schön geworden", sagt er stolz.

Über eine Stunde wurde mit Ardas Frosch-Wurfbox schon auf dem Schulhof gespielt. Das macht nicht nur den Schüler stolz. Über die positiven Rückmeldungen freut sich auch Künstlerin Eva Salzmann. Für sie ist eines der wenigen Arbeitsprojekte, das überhaupt gerade stattfinden kann.

Wichtige Kulturförderung im pädagogischen Bereich

"Ohne die Unterstützung der Hamburgischen Kulturstiftung wäre das so auf keinen Fall möglich gewesen", sagt sie. "Und da bin auch sehr dankbar, dass wir das machen können. Es ist auch für die Kinder schön, so viel Zeit zu haben. Wir sind jetzt nicht unter Zeitdruck, es kann über einen Zeitraum kontinuierlich mit den Kindern gearbeitet werden. Das weiß ich sehr zu schätzen."

So wird Eva Salzmann auch in den kommenden Wochen noch Kunstprojekte mit den Schülerinnen und Schülern umsetzen. In Planung sind unter anderem noch eine Riesenraupe aus Plastikmüll und verschiedene Windspiele.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 27.04.2021 | 09:20 Uhr