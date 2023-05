Künstliche Intelligenz analysiert Musik - Ausstellung im Hamburger MKG Stand: 24.05.2023 16:29 Uhr Wie funktioniert Künstliche Intelligenz und wie wird sie im Musikbereich eingesetzt? Das zeigt jetzt die Ausstellung "Can you hear it" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe.

von Franziska Storch

Die Künstliche Intelligenz kann genauer hören als so mancher Mensch, sagt Rolf Bader, Professor für Musikwissenschaften. Zum Beispiel bei einem Gamelan-Orchester, traditionell indonesischer Musik. "Wir finden mit der KI Unterschiede in der Performance-Praxis von westlichen Ensembles, es gibt sehr viele westliche Ensembles, die das seit den 70er-Jahren spielen, und javanischen Ensembles", schildert er. "Die hätten wir so nicht gehört. Die KI sagt es uns - und wenn wir dann genauer hinhören, merken wir, die hat recht."

Musik als topografische Karte

Bader verbindet Musik, Physik, Psychologie, und Ethnologie. Damit die KI Musik sortieren kann, muss sie erst einmal ganz viel Musik hören. Wie Menschen auch. Sie ordnet das Wissen auf einer sogenannten Kohonen-Karte an, ein riesiges Schachbrett mit helleren und dunkleren Farben. "Bei der Karte ist es immer so, dass helle Bereiche ne große Ähnlichkeit aufweisen und dunkle Bereiche sehr große Abgrenzung zueinander haben", erklärt Bader. "Man kann sich das ein bisschen wie ein Gebirge vorstellen. In den dunklen Bereichen findet eine Auffaltung statt und obwohl es räumlich gleich weit entfernt scheint, ist die tatsächliche Entfernung eben viel größer." Die komplexe Wissenschaft anschaulich zu machen, das ist gar nicht so einfach. Es gibt Bildschirme, bei denen jeder Musiksong wie ein Punkt auf einer Landkarte ist. Alle kann man anhören.

Die passende Musik für die richtige Stimmung finden

KI kann große Datenmengen sortieren, sogar nach Emotionen. Andreas Holtz ist Kooperationspartner der Ausstellung. Als Unternehmer nutzt er Künstliche Intelligenz für Hintergrundmusik. Damit die Musik perfekt zum Ort passt, geben die Angestellten immer wieder Feedback zur Stimmung. Ob 5-Sterne-Hotel auf Usedom, Braugasthaus in Hamburg oder Bar auf dem Dach in Frankfurt. "Die Soul-Musik in den 60er-Jahren hat eine andere Bass-Struktur als aktuelle Titel von Beyoncé", erklärt er. "Wir können an der Extraktion der Bassfrequenz das auf Genres und auf Jahre runterbrechen."

Kino der Emotionen

In der Ausstellung gibt es auch ein kleines Kino der Emotionen, in dem Filmmusik läuft. Ein Spot leuchtet passend zur Musik auf den Boden auf Schlagwörter wie Tal des Todes oder Meer der romantischen Streicher. Die Faktoren zum Sortieren bleiben bei den Anwendungen leider verborgen. Trotzdem kann die Ausstellung das Mysterium KI auflösen. Auch wenn sicher noch Fragezeichen bleiben, macht der spielerische Umgang jedenfalls etwas schlauer.

