Hamburgs neues Naturkundemuseum entsteht in der Hafencity Stand: 17.11.2022 11:10 Uhr Der Standort für ein neues Naturkundemuseum in der Hafencity steht fest. Die Sprecherin der Hamburger Wissenschaftsbehörde bestätigt, dass sich das zuständige Gremium für ein Baufeld im Elbtorquartier ausgesprochen hat.

Wer Hamburgs naturkundliche Schätze kennenlernen will, hat es nicht leicht: Einzigartige Stücke wie versteinerte Urpferdchen, Walskelette und Meteoriten sind zwar in drei Ausstellungen zu sehen, diese liegen aber versteckt in unscheinbaren Universitätsgebäuden und haben nur an wenigen Wochentagen geöffnet.

Universität Hamburg arbeitet an der Vision eines neuen Naturkundemuseums

Bis 1943 präsentierte die Stadt umfangreiche naturkundliche Sammlungen in einem repräsentativen Bau am Steintorwall. Doch das 1843 gegründete Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und nie wieder aufgebaut. Schon seit mehreren Jahren arbeitet die Hamburger Universität an der Vision eines neuen Naturkundemuseums in Hamburg. 2020 stimmten Bund und Stadt zu und einigten sich auf eine grundlegende Finanzierung. Nun steht ein Standort fest. "Nach einer Standortpotenzialanalyse hat sich die Lenkungsgruppe für Baufeld 51 in der Hafencity ausgesprochen", sagte Silvie Wemper, Pressesprecherin der Hamburger Wissenschaftsbehörde, am Mittwoch. Nach einem Übersichtsplan der HafenCity GmbH liegt das Baufeld im Elbtorquartier zwischen der Überseeallee, der Shanghaiallee und der Hongkongstraße. Wann der geplante Neubau fertig sein wird, ist noch nicht bekannt.

Hamburgs naturkundliche Sammlung bislang kaum sichtbar

Die naturkundliche Sammlung wurde im Krieg rechtzeitig aus dem Gebäude am Steinwall ausgelagert - und vor der Zerstörtung bewahrt. Ein Teil davon ist in den drei universitätseigenen Museen - dem Zoologischen, dem Mineralogischen sowie dem Geologisch-Paläontologischen Museum - zu sehen, darunter etwa ein mehr als 330 Jahre alter Schädel eines weiblichen Narwals mit zwei Stoßzähnen oder das frühere NDR Maskottchen Walross Antje. Die Ausstellungen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Sammlungen. Der weitaus größere Teil der mehr als zehn Millionen Sammlungsstücke bleibt den Besuchern bislang verschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 17.11.2022 | 12:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen