25 Jahre Galerie der Gegenwart: Ein Haus im ständigen Wandel Stand: 23.02.2022 06:00 Uhr Heute vor 25 Jahren wurde in Hamburg die "Galerie der Gegenwart" eröffnet. Das Haus in dem Kunst ab 1960 gezeigt wird ist seit seiner Eröffnung im ständigen Wandel.

von Katja Weise

Zur Eröffnung kam auch der Bundespräsident und der war begeistert. "Ich finde, das ist wirklich eine hervorragende Sammlung moderner Malerei", sagte Roman Herzog. "Die Sache ist geglückt, immer nur in dem Umfang, in dem ich sie bisher gesehen hab." Denn es war gar nicht leicht für den Bundespräsidenten, etwas zu sehen, so voll waren die Räume bei der Eröffnung: Die Fotografen standen teilweise mit dem Rücken zur Wand.

Starke Kritik an Architektur der Galerie

Der von Oswald Mathias Ungers entworfene Erweiterungsbau der Hamburger Kunsthalle stieß aber bei weitem nicht nur auf Begeisterung: Der Architekturkritiker der "Zeit" beispielsweise beschrieb den Würfel damals als "kühl bis an den First" – und stand mit dieser Meinung nicht allein.

Uwe Schneede war 1997 Direktor der Kunsthalle und hatte sich mit dem Architekten über das Raumkonzept verständigt. "Es hat sich für mich erstaunlicherweise gezeigt, dass er doch ähnliche Ideale und Grundvorstellungen hatte - also insbesondere bei der rhythmischen Abfolge der Räume", sagte Schneede damals. "Und dann waren wir uns aber auch darüber einig, dass die Kunst das Entscheidende in dem Museum zu sein hat, also die Architektur sich nicht nach vorne drängeln soll."

AUDIO: Kultur à la carte: Alexander Klar über die Zukunft der Kunsthalle (55 Min) Kultur à la carte: Alexander Klar über die Zukunft der Kunsthalle (55 Min)

Klar öffnete das "Fort Knox" der Kunsthalle

Über zwanzig Jahre später kam Alexander Klar an einem trüben Februartag nach Hamburg, um eine Antwort auf die Frage zu finden, ob er der neue Direktor der Kunsthalle werden wolle. Es gäbe da, hatten Kollegen geraunt, so ein Problem mit der Galerie der Gegenwart. Und dann stand Klar tatsächlich vor einer verschlossenen Tür. "Die Fenster innen waren verplankt, man blickte von draußen tatsächlich auf so eine Art Fort Knox", erinnert sich der aktuelle Direktor. "Das waren Sparbestimmungen, also herleitbare Dinge, die sich aber irgendwie subsumiert haben, zu einem wirklich abweisenden Charakter dieser Galerie der Gegenwart."

Klar entschied sich für Hamburg und ließ die Türen des Hauses wieder öffnen, das vorher nur unterirdisch zu erreichen war, auch die Fenster freilegen, die vorher verschlossen waren, um mehr Wandfläche zu haben.

Weitere Informationen Museen wollen durch Teilhabe mehr Menschen anlocken Partizipation hat sich zu einem der heißesten Themen in der Museumswelt gemausert. Der Besucherschwund ist nur ein Grund dafür. mehr

Galerie wird lebendiger

Jetzt strahlt oben auf dem Gebäude in Leuchtschrift "I don´t believe in dinosaurs". "Wir bespielen die Fläche zur Binnenalster mit Kunst. All das macht dieses Gebäude auf einmal wahnsinnig lebendig und dreht den Ungers schon um. Und da wird´s dann schon programmatisch: Wie spielt man mit Raum, wie spielt man mit Architektur und der Sammlung", erklärt der Direktor.

In wechselnden Ausstellungen wird in der Galerie der Gegenwart Kunst ab 1960 gezeigt. Immer da ist die das Gebäude vom Sockel bis zum Dachgeschoss durchziehende Tropfsteinmaschine von Bogomir Ecker, die das Vergehen der Zeit sichtbar macht. Denn in 500 Jahren soll ein vermutlich etwa fünf Zentimeter hoher Stalagmit entstanden sein.

Aktuelle Ausstellung "Futura" fragt nach der Zeit

Bogomir Ecker hat zusammen mit der Leiterin der Galerie der Gegenwart auch eine der Jubiläumsausstellungen kuratiert: "Futura", in der es aus gegebenem Anlass um die Frage geht: Wie empfinden wir Zeit? Was ist Gegenwart? Was ist Zukunft? "Ich habe meinen älteren Sohn gefragt, was ist denn für Dich Gegenwart? Er hat keine Sekunde nachgedacht und gesagt: Gegenwart, das ist die längste Zeit", sagt Klar. "Dann bin ich los ins Museum und beim Recherchieren haben wir festgestellt: Tatsächlich, Gegenwart, das gibt es als ewige Gegenwart. Die Gegenwart ist das ewige Jetzt. Das heißt, wir sind so lange wir leben, in der Gegenwart, also eine irrsinnig lange Zeit."

Die Tropfsteinmachine von Bogomir Ecker wird die Gegenwart von Generationen überdauern. Und ist mit ihren 25 Jahren für ein modernes Kunstwerk sogar jetzt schon nicht mehr taufrisch. "25 Jahre sind für Contemporary Art schon recht alt", findet Alexander Klar. "Die Generation, die 1997 geboren wurde, ist jetzt 25 Jahre alt, sollte jetzt anfangen Geld zu verdienen. Das heißt, das ist schon ein ordentlich gelebtes Leben eines jungen Menschen."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 22.02.2022 | 07:40 Uhr