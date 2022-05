Star Trek: 50 Jahre mit der Enterprise im deutschen Fernsehen Stand: 12.05.2022 10:32 Uhr Vor 56 Jahren flog flimmerte die Sci-Fi-Serie "Raumschiff Enterprise"- in den USA: "Star Trek" - über US-Bildschirme, in Deutschland vor 50 Jahren: am 27. Mai 1972. Der 8. September gilt als "Star Trek-Tag". Beitrag anhören 2 Min

Im September vor 56 Jahren strahlte der US-Fernsehsender NBC die erste Folge von "Star Trek" aus: Einer Serie, in der Menschen und Außerirdische miteinander leben und sich gegenseitig bekriegen, mit ihren Raumschiffen schneller als das Licht fliegen, ihre Körper zerlegen, mit dem Phaser schießen und sich hin- und her beamen.

1966: "Star Trek"-Debüt im US-Fernsehen, 1972 Debüt im deutschen Fernsehen

Am 8. September 1966 startete die TV-Serie "Star Trek" in den USA im Fernsehen. Doch wegen schwacher Quoten wurde sie nach drei Jahren und 79 Folgen Ende der 60er-Jahre abgesetzt. Erst als die Folgen in den US-amerikanischen Regionalsendern wiederholt wurden, wuchs die Fangemeinde rasant und die Fortsetzungen der familienfreundlichen Science-Fiction-Abenteuer folgten. Am 27. Mai 1972 lief das Debüt im deutschen Fernsehen.

Egal, ob ein Fan sind oder nicht, diese Sätze kennen sie bestimmt.

"Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400-Mann-starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen. Neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat." Zitat aus der Serie "Star Trek".

So beginnt jede Folge der legendären Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise". Im Englischen heißt das Original "Star Trek" mit ihren Stars wie Captain Kirk, gespielt von William Shatner und Mr. Spock vom Planeten Vulkan, verkörpert von Leonard Nimoy (verstorben am 27. Februar 2015). Ein vermeintliches Zitat aus der Serie ist übrigens: "Beam me Up, Scotty", das es in dieser Form so nie im Drehbuch gegeben hat.

Letzter Kinofilm zur Serie 2016 erschienen

Im Jahr 2016 gab es zuletzt einen Kinofilm zur Serie: "Star Trek Beyond" von Justin Lin, mit Drehbuch von Simon Pegg und Doug Jung, das auf der ursprünglichen Idee der Serie des Drehbuchautors Gene Roddenberry basierte. Zum Cast vor der Kamera gehörten Simon Pegg, Chris Pine, Zoe Saldana, Idris Elba und Anton Yelchin.

