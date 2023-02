Schauspielerin Nadja Tiller stirbt im Alter von 93 Jahren Stand: 21.02.2023 09:57 Uhr Schauspielerin Nadja Tiller ist nach Angaben ihrer Tochter gegenüber der BILD-Zeitung im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie galt als eine der erotischsten Frauen des europäischen Films. Bis zuletzt lebte sie in einer Hamburger Seniorenresidenz.

Sie war immer gut gelaunt, elegant und charmant. Nadja Tiller, war über fünf Jahrzehnte lang die Vorzeigedame des deutschsprachigen Films. 2004 spielt sie im Fernsehfilm "Bernsteinamulett" hinreißend einen mondänen UFA-Star. In ihren Rollen ging sie mit der Zeit: In Fernsehspielen wie "Nächte mit Joan" (1988) oder "Sturmzeit" (1999) oder Leander Haußmanns Filmkomödie "Dinosaurier" (2009) hat die gebürtige Wienerin ihre Wandlungsfähigkeit bewiesen.

Durchbruch als Edelcallgirl Nitribitt

Nadja Tiller wird am 16. März 1929 in Wien geboren. Beide Eltern sind Schauspieler. Nach der Schule studiert sie ab 1945 am Max-Reinhardt-Seminar und später an der Musik- und Schauspielakademie ihrer Heimatstadt. 1949 gewinnt die angehende Schauspielerin die Wahl zur "Miss Austria" und hat ihr Filmdebüt in "Märchen vom Glück".

Zunächst hat sie nur kleine Rollen. Durch "Die Barrings" (1955) und die "Die Buddenbrooks" (1959), vor allem aber durch den Film "Das Mädchen Rosemarie" (1958) gelingt ihr der Durchbruch. Hier spielt sie die Edelhure Rosemarie Nitribitt - diese Rolle macht sie zum Star in Mitteleuropa. Sie dreht mit O.W. Fischer, Jean Gabin, Curd Jürgens, Yul Brunner, Mario Adorf und Jean-Paul Belmondo. Neben Sophia Loren gilt Nadja Tiller lange Zeit als die erotischste Schauspielerin des europäischen Films.

Auch nach Ende der großen Kino-Ära ist sie gefragt, zum Beispiel im Musical "Applaus". Gemeinsam mit ihrem langjährigen Ehemann Walter Giller begeistert sie auf Theatertourneen ihr Publikum.

Das Glück der Familie

Bei den Dreharbeiten zu "Schlagerparade" lernen sie sich 1953 kennen: die Miss Austria und erfolgreiche Schauspielerin Nadja Tiller, und Walter Giller, der gerne den hemdsärmeligen Kumpeltyp in den damals beliebten Klamauk-Filmen gibt. Die beiden verlieben sich, heiraten drei Jahre später und bekommen zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.

Eine glückliche Ehe - trotz Affären

Trotz mancher Seitensprünge auf beiden Seiten führt das Traumpaar des deutschsprachigen Films - wie die beiden häufig bezeichnet werden - eine glückliche Ehe. "Man hat mal jemand anderen hübsch oder interessant gefunden, aber wir hätten uns nie scheiden lassen", sagte Tiller in einem Interview. "Irgendwann, wenn die Geschichte vorbei war, sind wir halt wieder nach Hause gefahren", verriet Giller. 55 Jahre sind die beiden verheiratet, als Walter Giller 2011 stirbt.

Nadja Tiller lebte bis zu ihrem Tod im Hamburger Seniorenstift Augustinum. Die begeisterte Großmutter hat vier Enkelkinder. Mit dem Schauspieler Fritz Lichtenhahn hat sie im Seniorenheim das Hörspiel "Traumrollen" aufgenommen, das 2013 zum Hörspiel des Jahres gekürt wurde. Zuletzt auf der Bühne stand Tiller mit 87 Jahren für "My Fair Lady" in Braunschweig. "Es war eine kleine Rolle, hat mir großen Spaß gemacht und war eigentlich ein schöner Abschluss", sagte sie in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Danach sagte sie dem Theater endgültig Adieu. "Es strengt mich ja letztlich doch sehr an."

