Stand: 21.08.2019 18:13 Uhr

Hamburger Film geht ins Rennen um den Oscar

Es ist schon jetzt ein großer Erfolg: Die Hamburger Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheidt geht mit ihrem Spielfilm "Systemsprenger" als deutscher Beitrag ins Rennen um den Oscar 2020. Der Film wurde unter sieben Bewerbern als Kandidat für die Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt, wie die Auslandsvertretung des deutschen Films am Mittwoch in München mitteilte.

"Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar", sagte Nora Fingscheidt in einer ersten Reaktion. In dem Drama der Filmemacherin mit Braunschweiger Wurzeln geht es um ein neunjähriges, schwer erziehbares Mädchen, das von einer Unterbringung in die Nächste geschoben wird und das Jugendhilfe-System an sein Limit bringt.

Erfolge bei deutschen Festivals

Der Film wurde zu großen Teilen in Hamburg gedreht und von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein unterstützt. Seit seiner Uraufführung bei der Berlinale im Februar, bei der "Systemsprenger" einen Silbernen Bären gewann, feierte der Film Erfolge bei mehreren deutschen Festivals.

Kinostart am 19. September

Insgesamt sieben Filme standen auf der Bewerberliste für den deutschen Oscar-Kandidaten - darunter die Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft". Ob "Systemsprenger" tatsächlich ins Oscar-Finale der letzten fünf kommt, entscheidet die Oscar-Akademie im Januar. Kinostart in Deutschland ist am 19. September.

