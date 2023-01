Animationsfilm aus Hamburg: "Maurice der Kater" beim US-Festival Sundance Stand: 19.01.2023 06:00 Uhr "Maurice der Kater" läuft beim US-Festival Sundance. Der zum Großteil in Hamburg fertiggestellte Film von Regisseur Toby Genkel basiert auf der "Scheibenwelt" des Fantasy-Schriftstellers Terry Pratchett.

von Danny Marques

Robert Redford hat mal ein Filmfestival gegründet, das Sundance im US-Bundesstaat Utah. Mittlerweile ist das einer der Branchentreffs überhaupt. In der Animationssparte wird dieses Jahr "Maurice der Kater" gezeigt. Die Produktion wurde zu weiten Teilen in Hamburg-Altona entwickelt, animiert und produziert. Ein Platz beim Sundance ist eine seltene Ehre für deutsche Filme, dementsprechend groß die Freude bei den Machern.

Bastian Pastewka spricht Kater Maurice in deutscher Fassung

Ein Animationsfilm aus Hamburg - vor den Augen der Welt in Sundance. Produzentin Emely Christians ist noch ein bisschen ungläubig: "Das ist für uns nicht Tagesgeschäft, dass unser Film in Sundance gezeigt wird. Das ist für uns das erste Mal. Ich weiß nicht, wie viele Hamburger Produktionen schon da waren, aber das ist schon speziell. Und: wir sind eingeladen, wir haben uns noch nicht mal selber beworben." "Maurice der Kater" heißt der Streifen und ist die Verfilmung einer Geschichte des britischen Kultautors Terry Pratchett.

Maurice ist ein sprechender Kater. Ziemlich frech zieht er mit einer Horde Ratten von Stadt zu Stadt und tut so, als wäre er der große Rattenfänger. Mit einem ziemlich losen Mundwerk, in der deutschen Fassung gesprochen von Bastian Pastewka.

Ihr habt Ratten! Rosa Nasen voller Tücke. Passen durch die kleinste Lücke. Stehlen, Fressen, Kratzen, Fiepen. Klettern, Springen, Schmatzen, Piepen. Filmzitat

"Maurice der Kater": Fast acht Jahre von der Filmidee zum Kinostart

Fast acht Jahre hat es von der Idee bis zum Kinostart gedauert. Über zehn Millionen Euro hat die Produktion gekostet. Für deutsche Filme ist das enorm. Im Vergleich zu amerikanischen Animationsfilmen sind das aber Peanuts.

So hat Disney zum Beispiel für den letzten "Eiskönigin"-Film fünfzehnmal so viel Geld ausgegeben, weiß Produzentin Emely Christians: "Normalerweise ist es so, dass die US-amerikanischen Animationsfilme ganz gut in Deutschland funktionieren. Diesmal ist es so, dass unser deutscher Film in den USA erfolgreich zu sein scheint. Wir planen gerade einen wirklich großen Kinostart in den USA."

Stimmen in der englischen Fassung: Hugh Laurie und Emilia Clarke

In 2.000 US-Kinos soll der Film Anfang Februar anlaufen. In der englischen Fassung sprechen unter anderem Hugh Laurie ("Dr. House") und "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke. Insgesamt soll es Kinostarts in mehr als 70 Ländern geben.

Alles hat in Hamburg-Altona, um die Ecke vom Ikea, seinen Ursprung genommen. "Wir haben das Development hier in Altona gemacht, inklusive Drehbuch. Das Design, die gesamte Pre-Production, das Storyboard, das ist alles hier in Hamburg entstanden", berichtet Christians.

Storyboard: Das ist eine Art Comic, in dem jede Szene des Animationsfilms vorher einzeln gezeichnet wird. Emely Christians hat mit ihrer Ulysses Film produziert, animiert hat das Studio Rakete, das gerade mal ein Stockwerk tiefer im selben Gebäude sitzt. Dazu kam noch eine Firma aus England. Ohne Partner könne man ein Projekt dieser Dimension in Europa nicht alleine umsetzen, sagt Emely Christians. Dazu wurde eine digitale "Pipeline" nach Sheffield geschaffen.

Jetzt ist der Film fertig und Emely Christians hofft auf gute Besucherzahlen, beim Sundance - und dann insbesondere beim US- und beim deutschen Kinostart. Für die Zukunft gibt es bereits Ideen für Fortsetzungen, die Arbeit soll aber weiterhin in Hamburg gemacht werden.

"The Guardian" schreibt: "Liebenswerteste Ratten seit 'Ratatouille'"

"Wir sind in Hamburg sehr gut aufgestellt, was kreative Talente angeht, da sind wir sehr froh. Wir gucken zwar immer nach neuen Juniors, aber im Prinzip können wir so eine Produktion aus Hamburg stemmen." Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Maurice ist bis aufs x-te Härchen perfekt animiert. Der Film hat Zug, ist lustig und kurzweilig. Das dürfte auch das Publikum auf dem Sundance Filmfestival finden.

Die britische Rezension der Zeitung "The Guardian" schreibt: "Der Film hat eine Menge Charme - und hat die liebenswertesten Ratten seit Ratatouille".

Am 29. Januar feiert "Maurice der Kater" große Premiere in Hamburg - mit Bastian Pastewka und anderen Gästen. Kinostart ist kurz danach bundesweit am 6.Februar.

