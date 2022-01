Umjubeltes Geburtstagskonzert von Matthias Kirschnereit Stand: 24.01.2022 10:11 Uhr Der Hamburger Matthias Kirschnereit hat anlässlich seines 60. Geburtstags ein umjubeltes Konzert in der Elbphilharmonie gegeben. Das zweistündige Programm zeigte den Facettenreichtum und die Klasse des Pianisten.

Mit flottem Schritt, fast schon joggend eilt er an den Flügel, so, als wolle er die neue Null widerlegen. "Wenn ich an meine Studienzeit in Detmold zurückdenke, waren 60-Jährige steinalt", schmunzelt Kirschnereit. "Ich dachte, ab 60 kann man höchstens noch langsame Schubert-Sätze spielen", ruft er ins lachende Publikum.

Aber Kirschnereit langt kraftvoll zu, spielt lebendig und neugierig. Wie er in der opulenten fis-Moll Sonate von Brahms immer wieder lustvoll mit den Dissonanzen flirtet und sich kompromisslos auf dieses zerklüftete Werk mit all seinen Stimmungsschwankungen einlässt, lässt machen im Publikum im Kleinen Saal der Elbphilharmonie elektrisiert auf der Stuhlkante sitzen. Facettenreich und vielfarbig filtert Kirschnereit aus den Préludes von Rachmaninow jeden überflüssigen Kitsch heraus und schafft so eine tiefe, echte Gefühlsebene.

Enge Verwandtschaft zu Lehrer Claudio Arrau

Und wie er den Sound von Debussy zum Klingen bringt, so zeigt sich der große Facettenreichtum und die Vielfarbigkeit seines Spiels. In Chopins weltberühmtem Nocturne cis-Moll hört und spürt man die enge Verwandtschaft zu einem seiner Lehrer, dem chilenischen Weltstar Claudio Arrau. Schöner kann man dieses Stück nicht spielen. "Tatsächlich komme ich dem Quell der Komponisten im Alter immer näher", sagt Kirschnereit. Das konnte man an diesem Abend erleben.

Finale einer Konzerttournee

Mit den Gezeitenkonzerten in Ostfriesland und seiner Professur in Rostock hat sich Kirschnereit schon längst einen Namen gemacht. Dennoch hat dieser Abend wieder einmal gezeigt, dass Kirschnereit ausgerechnet in Hamburg eigentlich eine noch viel zu kleine Rolle spielt. Das Konzert in Hamburg war das Finale einer kleinen Konzerttournee durch Orte seiner bisherigen Karriere. Die Auftritte in München und Stralsund mussten zwar wegen der Corona-Pandemie abgesagt, sollen aber im Sommer nachgeholt werden. Kirschnereit hat sich dazu entschlossen, die Auftritte zu Benefizkonzerten für "Hate Aid", eine Beratungsstelle gegen Hass im Internet, zu machen.

Heimspiel im "Tor zur Welt"

Als Zugabe wählt er Schumanns "Von fremden Ländern und Menschen" als Hommage an das "Tor zur Welt", seine Heimatstadt Hamburg, in der er seit 1985 lebt. Danach stillt er den noch immer nicht nachlassenden Applaus mit einer zweiten Zugabe, dem Andante aus der Klaviersonate f-Moll von Brahms. Und da zeigt sich dann noch einmal sein ganzes, großes Können: Er spielt und es klingt, als könne er die Lautstärke der Töne nach dem Anschlag noch verändern und bringt so die komplexe Gefühlswelt des Stücks traumhaft und berührend zum Klingen. Das waren zwei sehr beglückende Stunden, die Kirschnereit uns da zu seinem eigenen Geburtstag geschenkt hat.

