"Es ward Licht" - Spektakulärer Auftakt des Internationalen Musikfests Stand: 29.04.2022 07:29 Uhr Mit Haydns Meisterwerk "Die Schöpfung" und der Drohnen-Choreographie "Breaking Waves" hat in der Elbphilharmonie das Internationale Musikfest Hamburg begonnen. Beitrag anhören 4 Min

von Daniel Kaiser

Diese Schöpfung hat wirklich Licht, Farbe und Leben. Wenn man weiß, wie belanglos Haydn klingen kann, wenn man ihn lieblos musiziert, ist dieser Abend ein echtes Ereignis. Alan Gilbert zaubert zur Eröffnung des Internationalen Musikfests Hamburg mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester und dem NDR Vokalensemble Spannung, Poesie und Witz in das Meisterwerk.

Joseph Haydns "Schöpfung": Wie bei Hagenbeck

So romantisch schön hat man selten den allerersten Sonnenaufgang der Weltgeschichte in Klänge gegossen. Das Schöpfungsgeschehen wird bei aller Feierlichkeit in der Elbphilharmonie lebendig wie ein Nachmittag im Hamburger Zoo "Hagenbeck": Durch das Orchester stapfen brüllende Löwen, rennen hektische Hirsche und rauschen wilde Bäche.

Der britische Tenor Benjamin Hulett ist eine Bank - mit Charme und Schmelz führt er durch die Schöpfungstage bis an den Rand des Sündenfalls. Manch tiefe, eher für einen Bass geschriebene Passagen sind für den bekannten (überraschend erblondeten) Bariton Benjamin Appl eine Herausforderung. Bei den lyrischen und liedhaften Passagen, besonders den Duetten mit der Sopranistin Christina Landshamer kommt Appl dagegen auf Betriebstemperatur. Und hat Landshamer nicht besonders kokett und ironisch mit den Augen gerollt, als sie ihre Eva den ersten Ehemann das vorfeministische Manifest singen lässt: "Dir gehorchen bringt mir Freude, Glück und Ruhm"? Am Ende gibt es viel Applaus und Jubel für diese rundum gelungene "Schöpfung".

Drohnen tanzen Lichtballett

Draußen im Hamburger Hafen ward es dann noch einmal Licht. Hunderte beleuchtete Drohnen schweben um die Elbphilharmonie. Viele tausend Menschen sind gekommen, stehen dicht gedrängt an der Hafenkante, auf Brücken und Pontons und verfolgen ganz gerührt die Lichtfiguren des Projekt "Breaking Waves". Zu Klaviermusik aus dem Jubiläumskonzert im Januar bewegen sich die haargenau programmierten Drohnen wie ein Lichtballett. Die Lichtpunkte schweben mal wie ein Vorhang an der Fassade der Elbphilharmonie entlang, mal bäumen sie sich an der Spitze des Konzerthauses wie eine Galionsfigur auf.

Magische Minuten im Hafen

Das mit der Musik hat allerdings nicht immer ganz geklappt. Die Drohnen der niederländischen Künstlergruppe DRIFT sollen eigentlich den langsamen Satz des Klavierkonzert des britischen Komponisten Thomas Adès "vertanzen". Allerdings gelingt es nicht allen im Publikum, eine Verbindung zur Homepage der Elbphilharmonie herzustellen, um dort die Musik zu hören. Einige scharen sich um die wenigen Handys mit Verbindung. Auch von den Barkassen auf der Elbe hört man auf den schwankenden Pontons leise Musik. Auf den Brücken und Anlegern ist es während der Performance mucksmäuschenstill. Alles schaut konzentriert auf die Elphi. Es sind magische Minuten im Hafen.

Feuerwerk ohne Feinstaub

Nach gut zehn Minuten ist allerdings schon Schluss. Zwar hat nicht alle der kurze Zauber ergriffen. Einige sind enttäuscht und hatten sich nach den spektakulären Werbebildern mehr versprochen, aber die meisten sind von diesem sinnlichen, poetischen, feinstaubarmen Feuerwerk berührt. Das kinetische Kunstwerk wird an den drei folgenden Abenden jeweils um 22.30 Uhr wiederholt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 29.04.2022 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie