Dirigent Gergiev unter Druck: Mehrere Häuser sagen Auftritte ab Stand: 28.02.2022 17:58 Uhr Der russische Dirigent Valery Gergiev sollte in diesem Jahr mehrmals in der Elbphilharmonie auftreten. Aufgrund seiner früheren Unterstützung für Wladimir Putin sieht er sich in ganz Europa mit einer Reihe von Absagen und Ultimaten konfrontiert.

von Marcus Stäbler

Valery Gergiev gilt als der Vielflieger unter den Dirigenten, mit Dauerbetrieb auf mehreren Kontinenten. Manchmal stürmt er direkt vom Flugzeug ans Pult. Doch das scheint sich jetzt zu ändern. Aufgrund seiner mehrfach bekundeten Unterstützung für Wladimir Putin und dessen Politik, steht der russische Dirigent derzeit stark in der Kritik.

Absagen und Ausladungen in New York und Rotterdam

Die erste Absage kam aus New York. Am Donnerstag, nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, vermeldeten die Carnegie Hall und die Wiener Philharmoniker eine Umbesetzung. Anstelle von Valery Gergiev dirigiert Yannick Nézét-Seguin die geplanten Konzerte mit dem Orchester.

Der Auftakt zu einer ganzen Reihe von gekappten Engagements, wahrscheinlich eine Art Kettenreaktion. Am Freitag kündigte das Rotterdam Philharmonic Orchestra an, die vereinbarten Konzerte mit Gergiev zu streichen. Außerdem wurde das Gergiev Festival in Rotterdam im September abgesagt. Damit wendet sich das Orchester von ihm ab, zu dem er in Westeuropa die längste Beziehung unterhält. Und das Verbier Festival in der Schweiz hat am späten Nachmittag bekannt gegeben, dass Valery Gergiev als künstlerischer Leiter abgesetzt ist.

Luzern, Riga und Mailand ziehen nach

Aber auch andere bisherige Partner von Gergiev ziehen die Reißleine. Am Montag Vormittag hat das Luzern Festival Gergiev und das Mariinsky Orchester für August ausgeladen. Das Riga Jurmala-Festival in Lettland, bei dem Gergiev und sein Orchester im Sommer eine tragende Rolle hätte spielen sollen, fällt ganz weg.

Auch die Mailänder Scala hatte eine Stellungnahme eingefordert und will jetzt Konsequenzen ziehen. "Gergiev hat uns nicht geantwortet, wir können daher ausschließen, dass er am Samstag am Pult stehen wird", so der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) forderte am Freitag eine Distanzierung bis Montag. Anderenfalls könne Gergiev nicht mehr Chef der Philharmoniker bleiben.

Elbphilharmonie stellt Gergiev ein Ultimatum für Konzerte im April

In der Elbphilharmonie in Hamburg sind für die Osterwoche Konzerte mit Gergiev und seinem Orchester geplant - und auch der verantwortliche Intendant Christoph Lieben-Seutter hofft auf eine Distanzierung des Dirigenten zu den Kriegshandlungen: "Ohne die, werden wir die nächsten Konzerte nicht durchführen können". Lieben-Seutter hat zwar keine zeitliche Frist für die erwünschte Distanzierung genannt, ebenso wenig die der Intendant vom Festspielhaus Baden-Baden, Benedikt Stampa. Doch wenn die anderen Häuser Konsequenzen ziehen, dürfte es schwer sein, die Engagements mit Valery Gergiev aufrecht zu erhalten.

Münchner Agentur Felsner Artists kündigt Gergiev

Ein empfindlicher Schlag für den normalerweise vielbeschäftigten Dirigenten ist auch die Trennung von seiner Münchner Agentur Felsner Artists. Die informierte ihn am Sonntag darüber, dass er nicht mehr zu ihren Klienten gehört. Agenturchef Marcus Felsner schätzt Gergiev ausdrücklich als "einen der größten Dirigenten unserer Zeit" und als visionären Künstler, "den viele von uns lieben und bewundern". Aber in Anbetracht des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sei es unmöglich, Gergievs Interessen weiter zu vertreten."

Agenturchef rechnet nicht mit Distanzierung

Im Gespräch mit NDR Kultur äußerte sich Agenturchef Marcus Felsner auch skeptisch zu den Erwartungen, Gergiev müsse sich gegen Putin und den Angriff auf die Ukraine positionieren. "Ich rechne persönlich nicht damit, dass es Herrn Gergiev möglich ist, in der gebotenen Klarheit diesen verbrecherischen Angriffskrieg zu verurteilen und sich von der russischen Führung in aller Form zu distanzieren", sagte Felsner. Er würde damit seine Position am staatlichen Mariinsky Theater gefährden. Wenn Marcus Felsner mit dieser Einschätzung Recht behält, dürfte das weitere Konsequenzen für Valery Gergiev nach sich ziehen.

