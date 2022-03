Anna Netrebko sagt Konzert in der Elbphilharmonie ab Stand: 01.03.2022 14:45 Uhr Die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko, hat ihr für Mittwoch geplantes Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie abgesagt. Es sei nicht die richtige Zeit aufzutreten, schrieb sie.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, mich bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückzuziehen. Es ist nicht die richtige Zeit für mich aufzutreten und zu musizieren. Ich hoffe, dass mein Publikum diese Entscheidung verstehen wird".

Dieses Statement hat Anna Netrebko am Mittag über ihren Konzertveranstalter veröffentlichen lassen. Netrebko fühle sich derzeit nicht in der Lage aufzutreten. Ihr Konzert mit Yusif Eyvazov ist nach jetzigem Stand allerdings nur verschoben und zwar auf den 7. September 2022. Die Starsopranistin stand seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine in der Kritik, weil sie als Unterstützerin von Vladimir Putin gilt.

Nahezu zeitgleich zur Konzertabsage postete Netrebko auf Instagram ein Foto. Es zeigt sie zusammen mit dem Dirigenten Valery Gergiev auf einer Bühne, gemeinsam die Hände in die Luft reckend. Gergiev gilt als ein Freund Putins und war am Dienstag unter anderem als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen worden, weil er sich nicht vom russischen Präsidenten distanzieren wollte. Aus diesem Grund hat auch die Elbphilharmonie mehrere geplante Konzerte mit Gergiev abgesagt.

