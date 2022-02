#actout - Was hat das Manifest in einem Jahr bewirkt? Stand: 04.02.2022 11:06 Uhr Vor einem Jahr haben sich Schauspieler*innen unter dem Hashtag #actout geoutet und mehr Diversität im Film und auf der Bühne gefordert. Was hat das Manifest in einem Jahr bewirkt? Beitrag anhören 4 Min

von Anina Pommerenke

Am 5.2. haben sich 185 Schauspieler*innen gemeinsam im "SZ Magazin" zu Wort gemeldet. Sie haben das Manifest #actout unterzeichnet und sich damit als lesbisch, schwul, trans*, queer und non-binär geoutet. Und forderten gleichzeitig im Film und auf der Bühne mehr Sichtbarkeit von vermeintlichen Randgruppen - eben wie auch Menschen mit Behinderungen oder mit Migrationshintergrund.

Homosexueller Mann spielt Kaiser Franz Joseph - früher undenkbar

In der Fernsehserie "Sisi" ist mit Jannik Schümann gerade eines der prominenteren Gesichter aus den Reihen der "actout"-Unterzeichner*innen zu sehen: als Kaiser Franz Joseph I. Ein offen homosexueller Mann in einer heterosexuellen Rolle? Jahrzehntelang sei das undenkbar gewesen, sagten mehrere Schauspieler vor einem Jahr. Schümann brachte zur Premiere in Cannes sogar seinen Freund auf den pinkfarbenen Teppich mit.

Henri Maximilian Jakobs: Denkmuster nicht verschwunden

Ist ein Jahr nach #actout nun also alles anders? Schauspieler Henri Maximilian Jakobs bleibt skeptisch: "Ich persönlich glaube, dass es utopisch ist zu sagen, dass nach einem Jahr diese ganzen Denkmuster und Strukturen komplett verschwunden sind. Aber ich glaube, dass es ein Anfang ist. Und ich weiß, dass es bei manchen immer noch so ist, dass sie sagen, ich oute mich auf keinen Fall, denn dann bekomme ich bestimmte Rollen nicht mehr angeboten. Was ja total Quatsch ist, denn der Gag des Schauspielers ist ja, dass man etwas spielt."

Bei Rollenvergabe aufs Outing reduziert

Nun macht Jakobs gelegentlich die Erfahrung, auf sein Outing reduziert zu werden. "Bei Castings wurde öfter gesagt, wir suchen noch einen Transgender. Weil die Leute auf einmal im Kopf hatten: Wir wollen jetzt diverser sein. Es war zum Beispiel auch Vorgabe von Netflix. Da fehlt aber noch dieses Vokabular und die Herangsgehensweise", berichtet Jakobs.

#actout hat Aufmerksamkeit geschaffen

Insgesamt ist der Schaubühnen-Schauspieler froh, dass #actout Aufmerksamkeit geschaffen hat und nun mehr über die fehlende Diversität in der Branche geredet wird. Langfristig müssten sich seiner Meinung nach aber die Strukturen ändern. Auch die Casting-Agenturen oder Drehbuchautor*innen sollten diverser werden.

Weitere Informationen 6 Min #actout: 185 queere Schauspieler:innen outen sich öffentlich Die Initiative fordert mehr Anerkennung in der Kulturbranche, in der Schauspieler:innen noch immer benachteiligt werden. 6 Min

Surfen auf der Trendwelle?

Ähnlich sieht es auch die Schauspielerin Sylvia Mayer. Sie erhofft sich langfristig ein Umdenken bei denen, die entscheiden, was gesendet wird - und nicht nur ein vorübergehendes Surfen auf der Trendwelle. "Weil es ein Unterschied ist, ob ich so tue als ob - und ich schwimme mit dem Trend mit. Und wir machen jetzt möglichst viel Queer und Serie und Menschen mit Migrationshintergrund. Aber wenn das nicht mehr 'in' ist, dann machen wir wieder normal und unser kleines Format", befürchtet die Schauspielerin.

Mayer hat schon vor #actout kein Geheimnis aus ihrer Sexualität gemacht. Beruflich hatte sie dadurch keine Einschränkungen, gerade erst hat sie eine Hauptrolle in einer großen internationalen Produktion gespielt. "Was ich privat im Umfeld gemerkt habe, sind Zuschriften und Bestätigungen vor allem von jüngeren Bekannten. Töchter und Söhne von Kollegen, Kolleginnen, die sich bedankt haben und die es ganz toll fanden, dass da so ein Mut ist, in die Öffentlichkeit zu treten. Weil es für die jüngere Generation leichter wird, sich selbst zu finden, wenn man nicht in eine Norm passt, die eine Gesellschaft vorgibt."

#actout hat Prozess in Gang gesetzt

Und immerhin sind im Laufe eines Jahres 100 weitere Unterzeichner*innen dazu gekommen. Es folgten Outings bei Fußball-Profis, Piloten und in der Kirche. Auch Helge Albers, der Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, glaubt, dass mit der Aktion ein Prozess in Gang gesetzt wurde: "#actout hat eine Menge gebracht, vor allem hat es Dinge in den Köpfen bewegt. Initiativen sind nicht darauf angelegt, dass sie sofort Ergebnisse produzieren, sondern dass sie erstmal Prozesse und Diskurse in Gang setzen. Und das hat #actout definitiv geschafft! Und hat damit die Filmbranche bereichert. Das wird mittelfristig auch zu interessanteren und spannenderen Filmen führen", glaubt Albers.

Weitere Informationen #actout: Prominente fordern mehr Diversität (05.02.2021) Mehr Diversität und Sichtbarkeit fordern Menschen aus Film und Theater in dem gemeinsamen Manifest #actout im "SZ-Magazin". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 04.02.2022 | 06:40 Uhr