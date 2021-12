Wie kabaretttauglich ist Bundeskanzler Olaf Scholz? Stand: 22.12.2021 08:41 Uhr Die neue Bundesregierung ist in Amt und Würden und die Parodisten-Szene im Land scharrt mit den Hufen: Kann man den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz imitieren oder parodieren?

von Peter Helling

Die Kabarett- und Parodisten-Szene im Land hat eine harte Nuss zu knacken: Ist Olaf Scholz kabaretttauglich? Nils Loenicker, einer der beiden Leiter von "Alma Hoppes Lustspielhaus" in Hamburg, verrät das Erfolgsgeheimnis des neuen Bundeskanzlers: "Er hat 'gescholzt': Er ist nicht grinsend durch Hochwassergebiet gelatscht, er hat kein Buch geschrieben, was man nachprüfen könnte, er hat nichts gemacht, und darum hat er auch nichts falsch gemacht: Das ist 'scholzen'"

Hier liegt der Hase im Pfeffer, denn wie macht man aus einer Person, die so wenig von sich zeigt, eine gute Parodie? Nils Loenicker erinnert der neue Kanzler, den er durchaus positiv sieht, an die Comicfigur Mister Magoo, ein kleines kurzsichtiges und glatzköpfiges Männchen, das gegen Türen rennt: "Ihm schlackern die Hosen natürlich auf seine Schuhen, er muss aufpassen, dass er nicht über seinen Saum stolpert, mit dieser Aktentasche. Er sieht schon so gewollt geschäftig aus und ist so gar nicht staatsmännisch, also so überhaupt nicht. Es ist eher, ich sag mal, Walddörfer Hamburg, wie so ein Hamburger Kaufmann. Er regelt das, Handschlag gilt und fertig, so ist das."

"Aus parodistischer Sicht ist er eine absolute Null"

Aber reicht das schon? Schwierig, aus Scholz eine gute Parodie zu machen, aber sein Publikum wartet nur darauf. "Und das ist jetzt die hohe Kunst der Satire, den Gast da abzuholen, das aber so schlau hinzukriegen, dass wir ein Team sind, dass der Transfer funktioniert," meint Loenicker. Eins ist sicher, die Parodisten im Land üben sich derzeit die Finger wund, stehen vor Spiegeln, hören sich Scholz-Reden an: "Ja, da sind wir heiß drauf. Ich glaube, der erste, der das machen wird, ist Reiner Kröhnert, er ist der Schnellste."

Der gibt sich allerdings zurückhaltend. Reiner Kröhnerts Urteil über die Kabarett-abilität von Olaf Scholz ist eher vernichtend: "Man braucht so beim Kabarett schon so ein bisschen Charisma bei Führungstypen, und das hat er nicht, aus parodistischer Sicht ist er eine absolute Null." Für Kröhnert ist Robert Habeck das geeignetere Objekt, der sei dankbar, weil er Persönliches preisgibt, anders als sein Boss: "Das Problem ist ja auch, selbst wenn ich den Scholz parodistisch könnte, möglicherweise würde sich das Publikum trotzdem langweilen, obwohl er fast eins-zu-eins parodiert wird," meint Kröhnert und lacht. "Ich hab mich jetzt vorerst entschieden, nicht in der Rolle Scholz zu arbeiten, aber ich werde über ihn meine satirischen Spitzen loslassen als Gerhard Schröder."

Neue Regierung - neues kabarettistisches Potenzial?

Auch Angela Merkel war nach dem kantigen Basta-Kanzler keine Selbstläuferin, erinnert eine ihrer besten Imitatorinnen, Antonia von Romatowski: Wenn sie eine zeitgenössische Figur "knacken" möchte, achtet sie darauf, "dass ich mich den Figuren so annähere, ich denen erstmal ganz viel zuhöre und weniger schaue, dann höre ich, ob es Key-Wörter gibt, ob es einen S-Fehler gibt, wo die Stimmlage sitzt, wie sich der Mensch über die Stimme ausdrückt."

Das klappt bei ihrer Annalena Baerbock schon hervorragend. Wer auch immer sich an die Herkules-Aufgabe Scholz wagt, für den hat sie einen Tipp: "Natürlich kann man bei Olaf Scholtz wunderbar mit langen Pausen arbeiten oder mit sehr trockenen Antworten, ob das dann auch ein großes komödiantisches Potential hat, das ist dann die andere Frage." Anders als Reiner Kröhnert wagt sie die Prognose: "Er wird sich mehr zeigen müssen, und somit wird er auch für uns Parodisten zwangsläufig Futter liefern, und ich bin mir sicher, dass wir als Parodisten noch viel Freude an und mit Olaf Scholz haben werden."

