Theaterschaffende demonstrieren in Hannover gegen Sparpläne Stand: 10.11.2021 16:02 Uhr Rette dein Theater: Unter diesem Motto sind heute Hunderte Menschen in Hannover auf die Straße gegangen. Die Kulturschaffenden wollen damit ein Zeichen gegen die Haushaltspläne der niedersächsischen Landesregierung setzen.

von Bertil Starke

Die Große Koalition in Niedersachsen holt den Rotstift raus. Konkret wollen SPD und CDU unter anderem die erhöhten Tarife im Öffentlichen Dienst am Staatstheater Hannover und an den kommunalen Bühnen nicht übernehmen. Der aktuelle Haushaltsentwurf des Landes für 2022/23 sehe Streichungen in Millionenhöhe vor, kritisierte das Aktionsbündnis #RetteDeinTheater. Betroffen seien neben dem Staatstheater in Hannover die Theater und Orchester in kommunaler Trägerschaft in Celle, Göttingen, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück und Wilhelmshaven sowie die freien Theater und Spielstätten, hieß es. Dort bangen viele Menschen jetzt um ihre Existenz. Mit der heutigen Demonstration in Hannover wollte die niedersächsische Kultur- und Theaterszene nun ein deutliches und lautes Zeichen setzten.

Gotthard Hauschild ist in einem Ritteroutfit und einer strohblonden Perücke aus Hildesheim in die Landeshauptstadt gereist. Das lustige Outfit steht im krassen Gegensatz zur Laune des Ensemble-Mitglieds aus dem Theater für Niedersachsen. Denn Gotthard Hauschild hat Angst um seinen Job. "Wenn die Theater sparen müssen, können sie es eigentlich nur bei den Leuten, die diesen Normalvertrag 'Bühne' haben. Den muss man einfach nicht verlängern, man muss gar nicht kündigen, und deswegen sind diese Arbeitsplätze immer als Erstes gefährdet. Und wir sind schon so wenige. Wir sind noch sieben, zwei halbe Stellen quasi mit ein paar Gästen in Hildesheim. Wenn jetzt noch ein, zwei Stellen abgebaut werden müssen, finde ich, ist eigentlich kein Theater mehr möglich."

Protestzug quer durch Hannovers Innenstadt

Die aus ganz Deutschland angereisten Kulturschaffenden formierten sich - nach einigen Redebeiträgen - zu einem langen Protestzug. Die Demonstration führte einmal quer durch die Innenstadt - vorbei am Kultur- und am Finanzministerium. Dort wurde es besonders laut. In der Theater- und Kunstszene Niedersachsens sind viele tief enttäuscht von der Politik. Dazu gehört Amelle Schwerk, Schauspielerin am Staatstheater Hannover. "Es wurden große Reden geschwungen, wir haben Plakate zusammengeschrieben, wo es um die Wichtigkeit von Kultur ging. Und ein Jahr darauf kommen diese Kürzungen beziehungsweise das nicht fortführen der Tarife. Das fühlt sich ein bisschen an wie ein Tritt in den Arsch."

Sollte das Land tatsächlich die erhöhten Tariflöhne nicht mehr übernehmen, dann kommen allein auf das Staatstheater Hannover jährlich 1,2 Millionen Euro an Mehrkosten zu. Die Verantwortlichen wissen nicht, wo sie diese Summe hernehmen sollen. Kaputt gesparte Theater hätten Folgen, die weit über die Kultur hinausgingen, meint Schauspielerin Amelle Schwerk. "Es ist so, dass, wenn in der Mitte einer Stadt ein Theater ist, dann finanzieren sich dadurch Hotels, Restaurants, alle Läden, die um diese Theater drumherum sind, weil die Leute kommen, auch von außerhalb der Städte und vom Rand der Städte ins Zentrum, zu den Theatern und nutzen alles, was drumherum ist. Das heißt: Theater finanziert nicht nur Theater, sondern auch alles, was drumherum ist."

Zukunftssorgen bei Schauspielern

Jan Phillip Heinzel ist aus dem Nord-Osten Niedersachsens nach Hannover gekommen. Der Schauspieler spricht von einer merkwürdigen, zwiegespaltenen Situation, die zurzeit an seinem Arbeitsplatz dem Theater Lüneburg herrscht: "Ich probe gerade ein Märchen und bin als verrückter Zauberer auf der Bühne. Wir überlegen uns die ganze Zeit, wie wir das möglichst toll für die Kinder machen können. Das ist ja der Einstieg für die Meisten ins Theatererlebnis. Jetzt freuen wir uns einfach, dass wir in Lüneburg den Wunschpunsch machen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Sorgen, was die Zukunft angeht. Ich habe drei Kinder, und ich liebe meinen Beruf, aber ich muss auch meine Kinder versorgen können."

Niedersachsens Kulturminister Thümler zeigte zuletzt Verständnis für die Sorgen der Kulturschaffenden. Allerdings seien die Staatskassen durch die Corona-Pandemie leer. Außerdem bekämen Betriebe wie das Staatstheater Hannover ausreichende Mittel des Landes, sagt Thümler. Die Kulturszene besänftigen diese Aussagen wohl kaum. Die Theatermacher dürften deshalb wohl nicht zum letzten Mal auf die Straße gegangen sein.

Weitere Informationen #rettedeintheater: Demo gegen Kultur-Sparzwänge für Niedersachsen In Hannover wurde gegen die Sparpläne der Landesregierung für Theater demonstriert. Ein Gespräch mit Beatrice Müller vom Staatstheater Braunschweig. mehr Staatstheater Hannover rechnen mit Millionen-Fehlbetrag Die Häuser rechnen mit einer akuten Bedrohung für die Theater- und Orchesterlandschaft der Stadt. mehr